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В Ростовской области за 20,7 млн рублей продают китайскую линию закатки огурцов

5 ноября 13:14
Фото: special.bagaev.donland.ru
В Ростовской области за 20,7 миллиона рублей пытаются продать линию закатки огурцов, которая принадлежала обанкротившемуся «Багаевскому консервному заводу», информация об этом появилась на портале федеральных аукционов.

Согласно извещению, 5 ноября заканчивается сбор ценовых предложений по лоту китайская огуречная линия густых масс, которая принадлежала ЗАО "БАГАЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД". Само оборудование находится в станице Багаевской на улице Степана Разина, и в ближайшие дни уже будет определен победитель аукциона. 

С момента начала торгов цена упала в пять раз и уже составляет 4,1 миллиона рублей. 

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Напомним, завод признали банкротом еще в 2019 году, после чего донские власти хотели приобрести его для госнужд, однако в сентябре текущего года багаевский завод по производству консервов за 40 миллионов рублей выкупил поставщик сети ресторанов “Вкусно и точка”.

 

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