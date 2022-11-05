Напомним, завод признали банкротом еще в 2019 году, после чего донские власти хотели приобрести его для госнужд, однако в сентябре текущего года багаевский завод по производству консервов за 40 миллионов рублей выкупил поставщик сети ресторанов “Вкусно и точка”.