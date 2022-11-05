Согласно данным портала 1Rnd, смерть водителя наступила во время нахождения за рулем автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту №99.
Очевидцы сообщили, что ехали по Буденновскому проспекту, кода неожиданно автобус наехал на бордюр и резко остановился, из-за чего встряхнуло всех, кто находился в салоне. Пассажиры хотели сделать замечание водителю, но увидели, что он находится без сознания.
Тогда ростовчане вызвали скорую помощь, а выбраться из заблокированного салона им помогли люди снаружи. К моменту приезда врачей водитель уже был мертв, ему было 60 лет.
В Госавтоинспекции на запрос журналистов ответили, что произошедшее не стали регистрировать как ДТП.
Напомним, летом на трассе в Ростовской области перевернулась фура, водитель которой умер по естественным причинам во время вождения.