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Водитель скончался за рулем переполненного автобуса № 99 в центре Ростова 4 ноября

5 ноября 16:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове 60-летний водитель умер за рулем автобуса во время перевозки пассажиров маршрута № 99, инцидент не регистрировали как ДТП, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

Согласно данным портала 1Rnd, смерть водителя наступила во время нахождения за рулем автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту №99.

Очевидцы сообщили, что ехали по Буденновскому проспекту, кода неожиданно автобус наехал на бордюр и резко остановился, из-за чего встряхнуло всех, кто находился в салоне. Пассажиры хотели сделать замечание водителю, но увидели, что он находится без сознания.  

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Тогда ростовчане вызвали скорую помощь, а выбраться из заблокированного салона им помогли люди снаружи. К моменту приезда врачей водитель уже был мертв, ему было 60 лет. 

В Госавтоинспекции на запрос журналистов ответили, что произошедшее не стали регистрировать как ДТП. 

Напомним, летом на трассе в Ростовской области перевернулась фура, водитель которой умер по естественным причинам во время вождения. 

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