Очевидцы сообщили, что ехали по Буденновскому проспекту, кода неожиданно автобус наехал на бордюр и резко остановился, из-за чего встряхнуло всех, кто находился в салоне. Пассажиры хотели сделать замечание водителю, но увидели, что он находится без сознания.