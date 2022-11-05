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Жителей Ростовской области предупредили о мокром снеге и гололедице 5 ноября

5 ноября 05:18
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в субботу, 5 ноября, ожидается ухудшение погодных условий с туманом, мокрым снегом и гололедицей, информацией об этом поделились в донском ГУ МЧС.

Согласно данным Ростгидрометцентра, в субботу, 5 ноября, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Хотя в течение дня будет сохраняться пасмурная погода с прояснениями, днем в части муниципалитетов будет наблюдаться похолодание с дождями и мокрым снегом. 

Ранним утром и в темное время суток в области будет наблюдаться туман, который снизит видимость на дорогах, а на севере региона дороги покроет гололед. 

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В течение дня будет дуть северный или северо-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью похолодает до -6 градусов. Отмечается, что днем максимальная температура на юге региона составит до +10 градусов, а в большинстве муниципалитетов от нуля до пяти градусов тепла. 

Ранее синоптики предсказали ростовчанам снег на выходных.

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