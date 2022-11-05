В течение дня будет дуть северный или северо-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью похолодает до -6 градусов. Отмечается, что днем максимальная температура на юге региона составит до +10 градусов, а в большинстве муниципалитетов от нуля до пяти градусов тепла.