Согласно данным Ростгидрометцентра, в субботу, 5 ноября, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Хотя в течение дня будет сохраняться пасмурная погода с прояснениями, днем в части муниципалитетов будет наблюдаться похолодание с дождями и мокрым снегом.
Ранним утром и в темное время суток в области будет наблюдаться туман, который снизит видимость на дорогах, а на севере региона дороги покроет гололед.
В течение дня будет дуть северный или северо-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду, а ночью похолодает до -6 градусов. Отмечается, что днем максимальная температура на юге региона составит до +10 градусов, а в большинстве муниципалитетов от нуля до пяти градусов тепла.
Ранее синоптики предсказали ростовчанам снег на выходных.