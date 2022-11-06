В поисковый отряд «ЛизаАлерт» в октябре поступило 75 заявок о пропаже людей. Из них удалось найти живыми 50 человек. Пять пропавших были обнаружены погибшими. Троих отыскать так не удалось.
Отряд призвал всех желающих вступить в свои ряды для более эффективного и быстрого поиска пропавших в Ростовской области. Волонтеры отрабатывают все поступающие к ним заявки о пропаже людей. Они не только находят пропавших родственников, но и помогают полиции устанавливать личности погибших.
Напомним, в сентябре статистика по пропавшим в Ростовской области была немного лучше. Тогда пропало 66 человек. Живыми удалось найти 41 пропавшего. К сожалению, троих обнаружили уже погибшими.