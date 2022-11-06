Отряд призвал всех желающих вступить в свои ряды для более эффективного и быстрого поиска пропавших в Ростовской области. Волонтеры отрабатывают все поступающие к ним заявки о пропаже людей. Они не только находят пропавших родственников, но и помогают полиции устанавливать личности погибших.