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Больше 70 человек пропали в Ростовской области в октябре

6 ноября 11:43
Фото: 1MI
В октябре в Ростовской области пропали 75 человек, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В поисковый отряд «ЛизаАлерт» в октябре поступило 75 заявок о пропаже людей. Из них удалось найти живыми 50 человек. Пять пропавших были обнаружены погибшими. Троих отыскать так не удалось.

Отряд призвал всех желающих вступить в свои ряды для более эффективного и быстрого поиска пропавших в Ростовской области. Волонтеры отрабатывают все поступающие к ним заявки о пропаже людей. Они не только находят пропавших родственников, но и помогают полиции устанавливать личности погибших.

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Напомним, в сентябре статистика по пропавшим в Ростовской области была немного лучше. Тогда пропало 66 человек. Живыми удалось найти 41 пропавшего. К сожалению, троих обнаружили уже погибшими.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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