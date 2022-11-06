Гудбай, Ростов!
Аналитики провели опрос среди ростовчан и узнали, многие ли хотят покинуть Россию. В опросе участвовало более 1,5 тысячи респондентов, они также рассказали, в какой стране мечтают провести свою дальнейшую жизнь.
Выяснилось, что 46% опрошенных хотели бы уехать из России в какую-либо из западных стран. Вместе с тем 51% респондентов, наоборот, заявили, что не хотят покидать родину.
Если говорить о предпочтениях в конкретных странах, то чаще всего ростовчане говорили о желании переехать в Испанию, Италию или США. Также лидерами опроса стали Австралия, Канада и Швейцария. Многие респонденты отметили, что их привлекает высокий уровень жизни населения в этих странах.
Привез с собой ясные дни и пробки
В субботу 5 ноября в парке «Левобережном» в Ростове состоялся патриотический концерт Олега Газманова. На мероприятии собрались тысячи ростовчан. Концерт был посвящен Дню народного единства.
До этого в СМИ появлялась информация, что на выступление Газманова активно созывают школьников и студентов вузов и колледжей города. В распоряжение журналистов попал документ, подписанный замглавы администрации Ленинского района Ростова Ириной Паниной, которая просила направить на концерт около сотни студентов. Сами чиновники информацию об этом никак не прокомментировали.
Большинству зрителей понравилось выступление артиста, они отмечали живое пение Газманова и заряд положительных эмоций от его песен. Однако многие с грустью писали, что певцу в его годы тяжело дается выступать перед многотысячной толпой, и, возможно, лучшим вариантом было уйти со сцены на пике популярности и расцвета сил.
Также концерт был омрачен огромными пробками на выезде из парка «Левобережный». После окончания мероприятия ростовчане и гости города создали затор на кольце перед зданием на улице Левобережной, 5Е. Однако в течение получаса пробке удалось рассосаться.
Золотой проезд не на золотом транспорте
В ноябре сразу в нескольких городах Ростовской области значительно подорожал проезд в общественном транспорте. В небольших городах региона цена пассажирского билета сравнялась со стоимостью проезда в Ростове.
Например, с 1 ноября до 30 рублей подорожал проезд в общественном транспорте в Морозовске. Столько же картой заплатит за автобусный билет житель миллионного Ростова.
Такое же подорожание произошло в Батайске. Там власти объяснили индексацию ростом цен на обслуживание и ремонт автобусов. Чтобы качество общественного транспорта не снижалось, АТП и чиновники пошли на поднятие стоимости проезда.
Однако и в самом Ростове цены не стоят на месте. В ноябре до 28 рублей подорожал билет на проезд в троллейбусах и трамваях города. До этого пассажиры платили на пять рублей меньше — 23 рубля. Власти Ростова также обосновали свое решение влиянием санкций и кризиса на обслуживание общественного транспорта.