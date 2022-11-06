Однако и в самом Ростове цены не стоят на месте. В ноябре до 28 рублей подорожал билет на проезд в троллейбусах и трамваях города. До этого пассажиры платили на пять рублей меньше — 23 рубля. Власти Ростова также обосновали свое решение влиянием санкций и кризиса на обслуживание общественного транспорта.

