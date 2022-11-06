Первый тайм для подопечных Валерия Карпина складывался непросто, ни одна из команд не смогла закрепить свое преимущество на поле. Все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол на 66-й минуте «Ростову» принес полузащитник Кирилл Щетинин. Далее на 83-й минуте удвоил счет для ростовчан Данил Глебов. Однако под конец первого тайма «Динамо» попытался отыграться — единственный гол для москвичей принес нападающий Константин Тюкавин.