В воскресенье 6 ноября на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо». Игра закончилась победой хозяев арены со счетом 2:1.
Первый тайм для подопечных Валерия Карпина складывался непросто, ни одна из команд не смогла закрепить свое преимущество на поле. Все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол на 66-й минуте «Ростову» принес полузащитник Кирилл Щетинин. Далее на 83-й минуте удвоил счет для ростовчан Данил Глебов. Однако под конец первого тайма «Динамо» попытался отыграться — единственный гол для москвичей принес нападающий Константин Тюкавин.
Отметим, что в ходе игры желтые карточки получили оба главных тренера команд — Валерий Карпин и Славиша Йоканович.
Победа в игре помогла «Ростову» подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Чтобы обогнать «Спартак» и занять вторую строчку, желто-синим не хватает всего лишь одного очка.
Следующая игры подопечных Валерия Карпина состоится 12 ноября против «Крыльев Советов».
Ранее ФК «Ростов» подал жалобу на судейство в проигранном матче с «Уралом».