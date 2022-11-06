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Напряженная игра: ФК «Ростов» смог обыграть московское «Динамо» со счетом 2:1

6 ноября 18:21
Фото: Футбольный клуб "Ростов"

ФК «Ростов» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1

На домашней арене футбольный клуб «Ростов» смог одержать победу над московским «Динамо» со счетом 2:1.

В воскресенье 6 ноября на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо». Игра закончилась победой хозяев арены со счетом 2:1.

Первый тайм для подопечных Валерия Карпина складывался непросто, ни одна из команд не смогла закрепить свое преимущество на поле. Все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол на 66-й минуте «Ростову» принес полузащитник Кирилл Щетинин. Далее на 83-й минуте удвоил счет для ростовчан Данил Глебов. Однако под конец первого тайма «Динамо» попытался отыграться — единственный гол для москвичей принес нападающий Константин Тюкавин.

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Отметим, что в ходе игры желтые карточки получили оба главных тренера команд — Валерий Карпин и Славиша Йоканович. 

Победа в игре помогла «Ростову» подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Чтобы обогнать «Спартак» и занять вторую строчку, желто-синим не хватает всего лишь одного очка.

Следующая игры подопечных Валерия Карпина состоится 12 ноября против «Крыльев Советов».

Ранее ФК «Ростов» подал жалобу на судейство в проигранном матче с «Уралом»﻿.

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