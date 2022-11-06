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Не самый гуманный: Суды Ростовской области за год вынесли 22 оправдательных приговора

6 ноября 09:48
Фото: 1MI
За первые девять месяцев 2022 года суды в Ростовской области вынесли лишь 22 оправдательных приговора, следует из отчетности судебного департамента.

В Ростовской области с начала текущего года вынесено всего лишь 22 оправдательных приговора. Таким образом, доля оправдательных приговоров составляет только 0,2% от общего числа судебных решений.

Также невелико в Ростовской области число судебных заседаний с участием присяжных. С начала года их было всего лишь 11. При этом на трех заседаниях были вынесены оправдательные приговоры, а на девяти других — обвинительные.

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Всего в области за девять месяцев 2022 года приговоры вынесены 12262 подсудимым. Из них в колонии отправились 3854 человека, условные сроки получили 3180 человек. Остальные осужденные, вероятно, получили штрафы.

Ранее Ростовская область вошла в рейтинг регионов с высокой экономической преступностью.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Суд
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