Связано это якобы с тем, что сертификат основывается на средней стоимость жилья в России. Однако цены в том же Ростове оказались намного выше общероссийских. Стоимость квадратного метра жилья в Ростове оценивается в среднем в 83 тысячи рублей. Норма жилья на одного беженца составляет 33 квадратных метра. При таком раскладе переселенцы, решившие остаться в Ростове, могут рассчитывать на покупку квартиры только в старых панельных домах в отдаленных районах города. Такой расклад устраивает далеко не всех.