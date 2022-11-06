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Ни одного сертификата на жилье для беженцев из Херсона не выдали в Ростовской области

6 ноября 07:18
Фото: 1MI
Беженцы из Херсонской области пока не оформили ни одного сертификата на покупку жилья в Ростовской области, сообщают СМИ.

В конце октября власти Ростовской области постановили, что каждый беженец из Херсонской области, решивший остаться в донском регионе, может рассчитывать на 100 тысяч рублей единовременной выплаты и сертификат на покупку жилья. Однако, как уточнили 161.ру, в Минстрое Ростовской области пока никто из переселенцев за сертификатом не обращался.

Связано это якобы с тем, что сертификат основывается на средней стоимость жилья в России. Однако цены в том же Ростове оказались намного выше общероссийских. Стоимость квадратного метра жилья в Ростове оценивается в среднем в 83 тысячи рублей. Норма жилья на одного беженца составляет 33 квадратных метра. При таком раскладе переселенцы, решившие остаться в Ростове, могут рассчитывать на покупку квартиры только в старых панельных домах в отдаленных районах города. Такой расклад устраивает далеко не всех.

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К тому же не ясно, в какие сроки беженцы смогут получить выплаты на приобретение жилья, и будет ли потенциальный продавец квартиры ждать средства из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области МВД перестанет брать отпечатки у беженцев, прибывших в Россию.

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#Алина Заярная#Общество#Экономика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Херсонская область#Спецоперация
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