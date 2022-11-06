В конце октября власти Ростовской области постановили, что каждый беженец из Херсонской области, решивший остаться в донском регионе, может рассчитывать на 100 тысяч рублей единовременной выплаты и сертификат на покупку жилья. Однако, как уточнили 161.ру, в Минстрое Ростовской области пока никто из переселенцев за сертификатом не обращался.
Связано это якобы с тем, что сертификат основывается на средней стоимость жилья в России. Однако цены в том же Ростове оказались намного выше общероссийских. Стоимость квадратного метра жилья в Ростове оценивается в среднем в 83 тысячи рублей. Норма жилья на одного беженца составляет 33 квадратных метра. При таком раскладе переселенцы, решившие остаться в Ростове, могут рассчитывать на покупку квартиры только в старых панельных домах в отдаленных районах города. Такой расклад устраивает далеко не всех.
К тому же не ясно, в какие сроки беженцы смогут получить выплаты на приобретение жилья, и будет ли потенциальный продавец квартиры ждать средства из государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области МВД перестанет брать отпечатки у беженцев, прибывших в Россию.