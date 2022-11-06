В воскресенье 6 ноября в Ростове ожидается похолодание и облачность. Температура воздуха днем составит +6 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до нуля. Небо будет пасмурным, однако значительных осадков не ожидается. Скорость ветра составит пять метров в секунду. С утра возможен небольшой туман.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской области. Она заявила, что последний месяц осени готовит жителям региона разнообразную погоду: от снега до неожиданного потепления. В первую декаду ноября не стоит ждать серьезного похолодания. Однако прогнозируются частые дожди, а на севере региона — мокрый снег.