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Похолодание и пасмурная погода ждут ростовчан в воскресенье 6 ноября

6 ноября 05:56
Фото: 1MI
Воскресенье 6 ноября принесет ростовчанам промозглую и пасмурную погоду, сообщили синоптики.
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Погода

В воскресенье 6 ноября в Ростове ожидается похолодание и облачность. Температура воздуха днем составит +6 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до нуля. Небо будет пасмурным, однако значительных осадков не ожидается. Скорость ветра составит пять метров в секунду. С утра возможен небольшой туман.

Синоптики: в европейской часть России погода будет переменчивой
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Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской области. Она заявила, что последний месяц осени готовит жителям региона разнообразную погоду: от снега до неожиданного потепления. В первую декаду ноября не стоит ждать серьезного похолодания. Однако прогнозируются частые дожди, а на севере региона — мокрый снег.

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