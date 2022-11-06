Отмечается, что число выездов из России с июля по сентябрь 2022 года на 1,2 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года и почти в два раза больше в сравнении со вторым кварталом этого года. Однако до пандемии коронавируса россияне все равно чаще выезжали из страны. Тогда с июля по сентябрь число выездов составляло 16,1 миллиона.