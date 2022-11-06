С начала июля по сентябрь из России выехали более 9,7 миллиона человек. Уточняется, что речь идет о пересечении границы в одном направлении. Сколько из них в итоге вернулось - в публикации не раскрывается.
70% выездом из страны пришлись на Грузию, Казахстан, Турцию, Финляндию и Абхазию. За последние же пять лет чаще всего россияне выезжали в Абхазию, Армению, Казахстан, Киргизию и Монголию.
Отмечается, что число выездов из России с июля по сентябрь 2022 года на 1,2 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года и почти в два раза больше в сравнении со вторым кварталом этого года. Однако до пандемии коронавируса россияне все равно чаще выезжали из страны. Тогда с июля по сентябрь число выездов составляло 16,1 миллиона.
Ранее стало известно, что каждый второй ростовчанин хочет уехать из России.