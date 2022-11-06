Следственный комитет России по Ростовской области выпустил для родителей рекомендации на время осенних каникул. В ведомстве обратили внимание, что на каникулах у школьников есть много свободного времени, которое они проводят без строгого контроля со стороны взрослых. Это может привести к опасным ситуациям для жизни детей или к другим правонарушениям.
Чтобы этого избежать родителям рекомендовали запретить школьникам игры и прогулки в заброшенных зданиях, на стройплощадках и пустырях. Также взрослые должны напомнить детям об опасности общения с незнакомцами, в том числе в социальных сетях.
Родителям отдельно посоветовали следить за коммуникацией школьников в интернете для предотвращения опасных ситуаций. Наконец, еще одной рекомендацией стало недопущение нахождение ребенка на улице без взрослых с 22.00 мск до 06.00 мск.
Ранее RostovGazeta рассказала о проблемах в обеспечении безопасности детей в школах.