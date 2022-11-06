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Следком обратился к родителям школьников в Ростовской области

6 ноября 08:36
Фото: pxhere.com
В Ростовской области родителям рекомендовали внимательнее следить за детьми на время осенних каникул, сообщение об этом появилось на сайте следственного комитета региона.

Следственный комитет России по Ростовской области выпустил для родителей рекомендации на время осенних каникул. В ведомстве обратили внимание, что на каникулах у школьников есть много свободного времени, которое они проводят без строгого контроля со стороны взрослых. Это может привести к опасным ситуациям для жизни детей или к другим правонарушениям.

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Чтобы этого избежать родителям рекомендовали запретить школьникам игры и прогулки в заброшенных зданиях, на стройплощадках и пустырях. Также взрослые должны напомнить детям об опасности общения с незнакомцами, в том числе в социальных сетях.

Родителям отдельно посоветовали следить за коммуникацией школьников в интернете для предотвращения опасных ситуаций. Наконец, еще одной рекомендацией стало недопущение нахождение ребенка на улице без взрослых с 22.00 мск до 06.00 мск.

Ранее RostovGazeta рассказала о проблемах в обеспечении безопасности детей в школах.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Дети
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