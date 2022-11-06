Следственный комитет России по Ростовской области выпустил для родителей рекомендации на время осенних каникул. В ведомстве обратили внимание, что на каникулах у школьников есть много свободного времени, которое они проводят без строгого контроля со стороны взрослых. Это может привести к опасным ситуациям для жизни детей или к другим правонарушениям.