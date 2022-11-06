Однако с условием высокой инфляции зарплаты жителей Ростовской области, наоборот, сократились. Тот же Ростовстат приводит данные о снижении реальной заработной платы в регионе за вычетом инфляции на 1,8%. Такая же ситуация наблюдается и в других субъектах Южного федерального округа. Например, в Крыме реальная заработная плата снизилась на 7,3%, а в Волгоградской области — на 2,4%.