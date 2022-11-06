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В 2022 году цены в Ростовской области росли быстрее, чем зарплаты местных жителей

6 ноября 09:08
Фото: 1MI
Рост заработной платы в Ростовской области не смог преодолеть высокую инфляцию, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат опубликовал статистику основных социально-экономических показателей региона в текущем году. Выяснилось, что средняя заработная плата в регионе выросла на 13% и составляет 42665 рублей.

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Однако с условием высокой инфляции зарплаты жителей Ростовской области, наоборот, сократились. Тот же Ростовстат приводит данные о снижении реальной заработной платы в регионе за вычетом инфляции на 1,8%. Такая же ситуация наблюдается и в других субъектах Южного федерального округа. Например, в Крыме реальная заработная плата снизилась на 7,3%, а в Волгоградской области — на 2,4%.

Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Инфляция#Зарплата
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