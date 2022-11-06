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В МЧС объяснили скопление скорых и пожарных на Привокзальной площади в Ростове

6 ноября 14:01
Фото: Социальные сети

В МЧС объяснили скопление скорых и пожарных у главного ЖД-вокзала в Ростове

На ЖД вокзале в Ростове десятки машин скорых и спасателей помогают прибывшим в регион маломобильным жителям Херсонской области, уточнили в МЧС России по региону.

В воскресенье 6 ноября жители Ростова-на-Дону с беспокойством стали сообщать о десятках машин скорой помощи и спасателей рядом с главным ЖД вокзалом города. Позже МЧС России по региону успокоило ростовчан и заверило, что специальные службы помогают встречать поезд с эвакуированными в регион маломобильными жителями Херсонской области. Медики и спасатели оказывают им помощь.

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Напомним, Ростовская область всячески оказывает поддержку беженцам из Херсонской области. Так, каждый переселенец, изъявивший желание остаться в регионе, может рассчитывать на 100 тысяч рублей единовременной выплаты и сертификат на жилье. Однако из-за высоких цен на квартиры в Ростове пока ни один беженец не воспользовался этой льготой. 

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