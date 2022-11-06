Напомним, Ростовская область всячески оказывает поддержку беженцам из Херсонской области. Так, каждый переселенец, изъявивший желание остаться в регионе, может рассчитывать на 100 тысяч рублей единовременной выплаты и сертификат на жилье. Однако из-за высоких цен на квартиры в Ростове пока ни один беженец не воспользовался этой льготой.