В воскресенье 6 ноября жители Ростова-на-Дону с беспокойством стали сообщать о десятках машин скорой помощи и спасателей рядом с главным ЖД вокзалом города. Позже МЧС России по региону успокоило ростовчан и заверило, что специальные службы помогают встречать поезд с эвакуированными в регион маломобильными жителями Херсонской области. Медики и спасатели оказывают им помощь.
Напомним, Ростовская область всячески оказывает поддержку беженцам из Херсонской области. Так, каждый переселенец, изъявивший желание остаться в регионе, может рассчитывать на 100 тысяч рублей единовременной выплаты и сертификат на жилье. Однако из-за высоких цен на квартиры в Ростове пока ни один беженец не воспользовался этой льготой.