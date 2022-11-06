В Новошахтинске корова случайно упала в яму из кирпичной кладки на улице Буденного. Самостоятельно выбраться животное не смогло и постоянно мычало, призывая себе на помощь. Хозяева коровы также не смогли своими силами ее вытащить и вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС, прибыв на место, пришли к выводу, что просто достать корову из ямы не получится, поэтому они прокопали проход для животного со стороны и разобрали кирпичную кладку. После этого бедное животное смогло выбраться на свободу.
Спасатели рекомендовали местным жителям огородить яму строительными материалами, чтобы туда случайно не упало другое животное или дети.
Ранее в Ростовской области не нашлось человека, способного спасти двух редких попугаев.