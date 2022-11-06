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В Ростовской области Спасатели достали упавшую в яму из кирпичной кладки корову

6 ноября 06:27
Фото: Социальные сети
В Новошахтинске Ростовской области корова провалилась в яму из кирпичной кладки, рассказали местные жители в соцсетях.

В Новошахтинске корова случайно упала в яму из кирпичной кладки на улице Буденного. Самостоятельно выбраться животное не смогло и постоянно мычало, призывая себе на помощь. Хозяева коровы также не смогли своими силами ее вытащить и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, пришли к выводу, что просто достать корову из ямы не получится, поэтому они прокопали проход для животного со стороны и разобрали кирпичную кладку. После этого бедное животное смогло выбраться на свободу.

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Спасатели рекомендовали местным жителям огородить яму строительными материалами, чтобы туда случайно не упало другое животное или дети.

Ранее в Ростовской области не нашлось человека, способного спасти двух редких попугаев.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Происшествие#Животные#Домашние животные#Всегда актуально
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