В воскресенье 6 ноября в Ростовской области произошло ДТП. 46-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь по трассе «Новочеркасск — Каменоломни», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Удар был настолько сильным, что водитель Volkswagen и пассажирка Toyota скончались на месте происшествия. Водитель Toyota и другие его пассажиры, среди них 7-летний мальчик и двухгодовалая девочка, получили травмы и госпитализированы в больницу.