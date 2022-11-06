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В жутком ДТП в Ростовской области двое погибли, четверых увезли на скорой

6 ноября 16:18
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП 6 ноября в Ростовской области, рассказали в ГИБДД России по региону.

В воскресенье 6 ноября в Ростовской области произошло ДТП. 46-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь по трассе «Новочеркасск — Каменоломни», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. Удар был настолько сильным, что водитель Volkswagen  и пассажирка Toyota скончались на месте происшествия. Водитель Toyota и другие его пассажиры, среди них 7-летний мальчик и двухгодовалая девочка, получили травмы и госпитализированы в больницу.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности инцидента.

Ранее в Ростове две пассажирки пострадали в аварии на проспекте Шолохова.

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#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дтп#Дети#Дорога#Происшествие#Виктория Прутковская
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