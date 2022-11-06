В субботу 5 ноября в центре Ростова произошло ДТП. Автомобиль Land Rover ехал по улице Станиславского от Театрального проспекта в сторону Ворошиловского. По пути машина столкнулась с автомобилем Toyota RAV4. От удара Land Rover отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.
В результате массового ДТП травмы получил водитель Nissan. Виновник происшествия — водитель Land Rover успел скрыться. Сейчас полицейские занимаются его поисками и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее четыре человека попали в больницу после ДТП в Ростове.