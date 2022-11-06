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Водитель спровоцировал массовое ДТП в центре Ростова и сбежал с места происшествия

6 ноября 15:16
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В центре Ростова водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП и скрылся с места происшествия, рассказали в ГИБДД России по региону.

В субботу 5 ноября в центре Ростова произошло ДТП. Автомобиль Land Rover ехал по улице Станиславского от Театрального проспекта в сторону Ворошиловского. По пути машина столкнулась с автомобилем Toyota RAV4. От удара Land Rover отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.

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В результате массового ДТП травмы получил водитель Nissan. Виновник происшествия — водитель Land Rover успел скрыться. Сейчас полицейские занимаются его поисками и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее четыре человека попали в больницу после ДТП в Ростове.

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#Происшествия#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Дтп#Дорога#Виктория Прутковская
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