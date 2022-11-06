Силовики задержали представителя числящегося в Ростове-на-Дону концерна «Покровский» Сергея Ечкалова.
Источник издания сообщил, что ранее меру пресечения в виде ареста заочно избирал Пятигорский городской суд Ставропольского края.
Представитель силового ведомства добавил, что Ечкалова задержали на левом берегу Дона в домовладении, якобы принадлежащем матери лидера «Покровских» Андрея Коровайко. Он в настоящее время находится во всероссийском, федеральном, международном розысках за создание преступного сообщества.
Официального комментария силовых ведомств по этому поводу пока что не было. Информация уточняется.
Новость о возбуждении уже девятого уголовного дела в отношении сотрудников ростовского концерна «Покровский» появилась в июне. По информации ТАСС, работников якобы заподозрили в шантаже и подкупе. В СМИ написали, что в деле фигурируют такие фамилии, как Коровайко, Чебанов, Ечкалов, Войналович и Бражников.