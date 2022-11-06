rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове задержали представителя концерна «Покровский» Сергея Ечкалова

6 ноября 11:42
Фото: 1MI
В Ростове силовики задержали одного из представителей ростовского концерна «Покровский» Сергея Ечкалова, подтвердил RostovGazeta источник в силовых органах.

Силовики задержали представителя числящегося в Ростове-на-Дону концерна «Покровский» Сергея Ечкалова.

Источник издания сообщил, что ранее меру пресечения в виде ареста заочно избирал Пятигорский городской суд Ставропольского края.

Представитель силового ведомства добавил, что Ечкалова задержали на левом берегу Дона в домовладении, якобы принадлежащем матери лидера «Покровских» Андрея Коровайко. Он в настоящее время находится во всероссийском, федеральном, международном розысках за создание преступного сообщества.

Сергей Ечкалов
Фото: Источник в правоохранительных органах
Северное кладбище, деньги, два ствола: ради чего убивали самые жестокие ОПГ Ростова
Узнать подробнее

Официального комментария силовых ведомств по этому поводу пока что не было. Информация уточняется. 

Новость о возбуждении уже девятого уголовного дела в отношении сотрудников ростовского концерна «Покровский» появилась в июне. По информации ТАСС, работников якобы заподозрили в шантаже и подкупе. В СМИ написали, что в деле фигурируют такие фамилии, как Коровайко, Чебанов, Ечкалов, Войналович и Бражников.

Читайте также:
Сотрудников ростовского концерна «Покровский» подозревают в подкупе с шантажомВ Ростове-на-Дону прекращено дело о вымогательстве против членов банды ЦапковНа брата директора СЗАО «СКВО» возбудили дело за рейдерство вместе с «Покровскими»
#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Суд#ОПГ
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12