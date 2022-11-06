Новость о возбуждении уже девятого уголовного дела в отношении сотрудников ростовского концерна «Покровский» появилась в июне. По информации ТАСС, работников якобы заподозрили в шантаже и подкупе. В СМИ написали, что в деле фигурируют такие фамилии, как Коровайко, Чебанов, Ечкалов, Войналович и Бражников.