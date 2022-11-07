Банда из козлов атаковала подъезды и жителей в Ростове-на-Дону

Всего на улицах появились более 10 животных, которые поедали газон в районе детской площадки. Кроме того, они пытались попасть в подъезды и мешали людям.
«Они не дают пройти пешеходам и проехать автомобилистам», — написал автор. Кто является владельцем козлов, остается загадкой.
«Все, этот район перешел теперь под их контроль», — пошутили пользователи в комментариях.
«Бедные граждане… Десяток коз и такая катастрофа», — заявили горожане.
«Разместите объявление во всех группах, хозяева наверняка ищут их», — сообщают ростовчане.
Ранее в Ростовской области спасатели достали упавшую в яму из кирпичной кладки корову.