rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банда из козлов атаковала подъезды и жителей в Ростове-на-Дону

7 ноября 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону несколько козлов бегали по микрорайону Левенцовский и мешали местным жителям, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Всего на улицах появились более 10 животных, которые поедали газон в районе детской площадки. Кроме того, они пытались попасть в подъезды и мешали людям.

«Они не дают пройти пешеходам и проехать автомобилистам», — написал автор. Кто является владельцем козлов, остается загадкой.

«Все, этот район перешел теперь под их контроль», — пошутили пользователи в комментариях.

Дончане смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноября
Узнать подробнее


«Бедные граждане… Десяток коз и такая катастрофа», — заявили горожане.

«Разместите объявление во всех группах, хозяева наверняка ищут их», — сообщают ростовчане.

Ранее в Ростовской области спасатели достали упавшую в яму из кирпичной кладки корову.

Читайте также:
Дончане смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноябряВ Ростове животным помогут найти дом на фестивале «Дай лапу» 22 и 23 октября«На автобусе собак в туалет возить?»: ростовчан возмутили запреты на выгул животных
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Животные#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12