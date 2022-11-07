Банк ЗЕНИТ снизил ставки по классической ипотеке: от 10,65 % годовых
7 ноября 11:44
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ снизил ставки по классическим ипотечным программам и по кредиту под залог недвижимости. Теперь клиенты могут приобрести жилье в новостройках по ставке от 10,65 % годовых, а на вторичном рынке - от 10,95 % годовых.
По программе рефинансирования действует ставка от 11,15 % годовых и КПЗН — от 13,09 % годовых.
Максимальная сумма кредита по собственным программам ипотечного кредитования и рефинансирования составляет 40 миллионов рублей. Она актуальна для приобретения жилья в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для покупки недвижимости в других регионах страны клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить до 20 миллионов рублей. Срок кредитования — до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10 % от общей стоимости жилья, он может быть оплачен за счет материнского капитала.
Клиенты Банка ЗЕНИТ также могут приобрести залоговую недвижимость. Для рассмотрения заявки в таком случае необходимо собрать стандартный пакет документов, а также документы по действующему кредиту. Сделка проходит под контролем банка, это гарантирует ее прозрачность и безопасность. Ставка при этом не меняется.
По программе «Кредит под залог недвижимости» максимальная сумма займа составит 15 миллионов рублей. Он выдается под залог квартиры, зарегистрированной в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Если заем выдается под залог квартиры в других регионах России, то его сумма составит до 8 миллионов рублей. Плюсом является то, что для оформления не требуются документы о доходах и трудовой занятости, а также отчет об оценке квартиры, максимальный же срок кредитования составит 15 лет.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.