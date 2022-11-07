Банк ЗЕНИТ снизил ставки по классической ипотеке: от 10,65 % годовых

По программе «Кредит под залог недвижимости» максимальная сумма займа составит 15 миллионов рублей. Он выдается под залог квартиры, зарегистрированной в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Если заем выдается под залог квартиры в других регионах России, то его сумма составит до 8 миллионов рублей. Плюсом является то, что для оформления не требуются документы о доходах и трудовой занятости, а также отчет об оценке квартиры, максимальный же срок кредитования составит 15 лет.