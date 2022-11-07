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Блогер Авакян пожаловался в федеральный центр на начальника отдела полиции в Ростове

7 ноября 15:28
Фото: 1MI
Ростовский блогер Гаспар Авакян продолжает вести борьбу против нарушения закона. Вчера Авакян написал жалобу в федеральный центр, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что Гаспара Авакяна задержали при съемке видео, где нарушителями правил дорожного движения якобы оказались сотрудники полиции. Однако суд прекратил против него дело, выписав административный штраф три тысячи рублей за неповиновение представителю правопорядка.

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«Полицейский заявил, что вышел из машины, представился, показал служебное удостоверение и потребовал меня показать документы. Но объективно этого не было. Я знаю законы и никогда не стал бы их нарушать. Да и снимал все на камеру. По факту, полицейский вышел из машины, схватил камеру, заломал меня и потащил в отдел», - отмечает Авакян.

По поводу произошедшего, блогер обратился с жалобой в прокуратуру.

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Собеседник делится мнением, что сегодня все якобы брошены на защиту начальника отдела полиции № 4, который, дескать, применил к нему физическую силу после отказа прекратить видеосъемку в общественном месте.

«Но прокуратура говорит, что нельзя привлечь полицейского к ответственности, так как Ленинский суд сделал виноватым меня. Сейчас меня вызывают в Следственный Комитет для дачи объяснений. Но пойти я не смогу по состоянию здоровья. Обострилось серьезное заболевание, здоровье оставляет желать лучшего, буду лечиться», - отмечает Авакян.

Блогер добавляет, что уже отчаялся доказывать свою правоту на местном уровне. Вчера он написал обращение в Москву. 

«Я не понимаю, почему виновника нарушений нельзя призвать к ответственности? Как можно его столь откровенно прикрывать?» - недоумевает собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что информация по этому вопросу уточняется. Правда, почему-то официальный запрос порекомендовали не присылать.

 

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