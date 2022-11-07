Блогер Авакян пожаловался в федеральный центр на начальника отдела полиции в Ростове

«Полицейский заявил, что вышел из машины, представился, показал служебное удостоверение и потребовал меня показать документы. Но объективно этого не было. Я знаю законы и никогда не стал бы их нарушать. Да и снимал все на камеру. По факту, полицейский вышел из машины, схватил камеру, заломал меня и потащил в отдел», - отмечает Авакян.