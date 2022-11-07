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Бывший владелец сети «Арбат-Престиж» откроет в центре Ростова картинную галерею

7 ноября 06:39
Фото: 1MI
Картинная галерея
Бывший владелец сети «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов откроет в Ростове картинную галерею, сообщают СМИ.

В центре Ростова, на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского откроется художественная галерея. Соответствующая табличка с названием уже появилась на фасаде здания, уточняет «Блокнот». Внутри уже можно увидеть развешанные картины.

Историческое здание известно многим ростовчанам по магазинам «Масло-Сыр» и «Молоко», работавшим здесь в разные годы. В нулевых здесь открылся магазин косметики «Арбат-Престиж». После его банкротства в здании пытались работать другие магазины, однако в итоге и они ушли, после чего место опустело.

 

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Летом этого года внутри начались активные ремонтные работы. Осенью, после их окончания, на здании появилась табличка «Галерея „Победа“ Владимира Ильича Некрасова». СМИ предполагают, что галерею открывает бывший владелец «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов. Известно, что помимо предпринимательства, он увлекается коллекционированием искусства. О том, что именно с бизнесменом связана галерея говорит и тот факт, что ее логотип в точности повторяет логотип «Арбат-Престиж» в форме «сердечка».

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Когда галерея откроет свои двери для посетителей, пока не известно. Также не ясно, будет ли ее посещение платным или нет.

Ранее RostovGazeta рассказала о новочеркасском художнике Викторе Бабарыкине, который создает картины ртом для авторских выставок.

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#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Искусство#Алина Заярная
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