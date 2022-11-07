В центре Ростова, на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского откроется художественная галерея. Соответствующая табличка с названием уже появилась на фасаде здания, уточняет «Блокнот». Внутри уже можно увидеть развешанные картины.
Историческое здание известно многим ростовчанам по магазинам «Масло-Сыр» и «Молоко», работавшим здесь в разные годы. В нулевых здесь открылся магазин косметики «Арбат-Престиж». После его банкротства в здании пытались работать другие магазины, однако в итоге и они ушли, после чего место опустело.
Летом этого года внутри начались активные ремонтные работы. Осенью, после их окончания, на здании появилась табличка «Галерея „Победа“ Владимира Ильича Некрасова». СМИ предполагают, что галерею открывает бывший владелец «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов. Известно, что помимо предпринимательства, он увлекается коллекционированием искусства. О том, что именно с бизнесменом связана галерея говорит и тот факт, что ее логотип в точности повторяет логотип «Арбат-Престиж» в форме «сердечка».
Когда галерея откроет свои двери для посетителей, пока не известно. Также не ясно, будет ли ее посещение платным или нет.
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