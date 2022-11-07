Летом этого года внутри начались активные ремонтные работы. Осенью, после их окончания, на здании появилась табличка «Галерея „Победа“ Владимира Ильича Некрасова». СМИ предполагают, что галерею открывает бывший владелец «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов. Известно, что помимо предпринимательства, он увлекается коллекционированием искусства. О том, что именно с бизнесменом связана галерея говорит и тот факт, что ее логотип в точности повторяет логотип «Арбат-Престиж» в форме «сердечка».