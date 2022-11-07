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Бывшую чиновницу осудили за раздачу муниципальных квартир в Ростове-на-Дону

7 ноября, 17:56
Бывшую исполняющую обязанности директора МКУ УЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону осудили за получение взяток, сообщили в УСКР по региону.

По данным следствия, в 2019 году сотрудница получала через посредника взятки. За это она передала в частные руки две квартиры и дом, которые находились в муниципальной собственности.

Отмечается, что сумма взяток составила два миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело, а обвиняемая во всем созналась. 

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Суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима. Сейчас продолжается рассмотрение дел в отношении остальных участников преступления. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Взятка#Чиновник#Происшествия
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