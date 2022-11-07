Бывшую чиновницу осудили за раздачу муниципальных квартир в Ростове-на-Дону

По данным следствия, в 2019 году сотрудница получала через посредника взятки. За это она передала в частные руки две квартиры и дом, которые находились в муниципальной собственности.
Отмечается, что сумма взяток составила два миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело, а обвиняемая во всем созналась.
Суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима. Сейчас продолжается рассмотрение дел в отношении остальных участников преступления.
Ранее в Ростовской области подрядчик ремонта моста хотел подкупить полицию за 1,5 млн руб.