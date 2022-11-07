Во время своей пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» военный комиссар рассказал, что в рамках осеннего призыва на службу поступят около четырех тысяч срочников.
При этом почти две трети из них будут направлены на службу в части ЮВО, еще 15 человек попадут в президентский полк, также призвать запланировано около двух сотен казаков.
Кроме того представители власти уверенно заявили, что никто из срочников не будет отправлен в зону СВО, включая тех юношей и мужчин, которые проживают в новых субъектах Российской Федерации.
Ранее стало известно, когда срочников начнут распределять в военные части.