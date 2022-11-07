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Четыре тысячи срочников из Ростовской области не отправятся в зону СВО в 2022 году

7 ноября 17:15
Фото: eng.mil.ru
Срочников из Ростовской области не собираются отправлять на службу на Украину, об этом сообщил донской военный комиссар Игорь Егоров.

Во время своей пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» военный комиссар рассказал, что в рамках осеннего призыва на службу поступят около четырех тысяч срочников. 

При этом почти две трети из них будут направлены на службу в части ЮВО, еще 15 человек попадут в президентский полк, также призвать запланировано около двух сотен казаков.

В военные части призывников из Ростовской области начнут отправлять с 11 ноября
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Кроме того представители власти уверенно заявили, что никто из срочников не будет отправлен в зону СВО, включая тех юношей и мужчин, которые проживают в новых субъектах Российской Федерации.  

Ранее стало известно, когда срочников начнут распределять в военные части.

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#Надежда Пустяк#Призыв#Срочная служба#Ростовская область#Украина#Армия РФ
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