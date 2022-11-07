«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности

Это одна из самых значимых для донецкого края отраслей наряду с угледобывающей, металлургической и химической.
За свою историю завод несколько раз менял названия, начиная с имени первого владельца – предпринимателя Эдуарда Боссе, но неизменно оставался важным поставщиком производственных машин как для Донбасса, так и для Российской Империи, советских республик, зарубежья, а сейчас – для Российской Федерации. Горно-шахтное оборудование на Донецкгормаше всегда изготавливалось по индивидуальным заказам, что позволяло учитывать особенности и потребности предприятия-заказчика.
Расположен Донецкгормаш рядом с другим индустриальным гигантом – Донецким металлургическим заводом (ДМЗ). Разделяет их возвышенность, на которой расположен дом Нестеровых, прозванный в народе «Ласточкиным гнездом» (за архитектурное сходство с одноименным замком в Ялте). Это строение в конце XVIII – начале XX вв. принадлежало дворянскому роду Нестеровых-Рутченко, владельцам ряда местных угледобывающих предприятий. Каждый день с рудников этого семейства поставлялось не менее 80 тонн угля для сталелитейного завода Юзовки.
Продукция под маркой «Боссе»
Положили начало заводу инженер общества Франко-Русских заводов в Санкт-Петербурге Эдуард Теодор Боссе и прусский предприниматель Рудольф Геннефельд. Боссе прибыл в Донбасс на строительство железнодорожной ветки Екатеринодар-Новороссийск (ныне это ветка Краснодар-Новороссийск). Там он и познакомился со своим будущим другом и деловым партнером Геннефельдом.
В 1889 году Боссе и Геннефельд покупают землю у помещика и шахтовладельца Николая Рутченко рядом с селом Григорьевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (сейчас это поселок Боссе в Ленинском районе города Донецка). На приобретенном участке новые хозяева выстраивают сначала ремонтные мастерские, а затем, на их основе – машиностроительный и чугунолитейный завод. Предприниматели верно предположили, что развитие угледобычи и металлургического производства в крае потребует производства оборудования на местах. Тем более, вклад в один из бурно развивающихся промышленных регионов Российской империи был очень выгоден. «Машиностроительный и чугунолитейный завод инженеров Э. Т. Боссе и Р. Г. Геннефельда» открылся осенью того же года.
Также Боссе и Геннефельд купили фабрику оберточной бумаги и переоборудовали ее в механический завод (сейчас это электромеханический завод имени К. Маркса в Первомайске). И когда в 1902 году компаньоны разделили собственность, машиностроительный завод достался Боссе, а механический отошел Геннефельду. В 1908 году Эдуард Боссе отдал свое предприятие в аренду будущему зятю, немецкому инженеру Роберту Вагнеру. И при прежних, и при новом владельце завод продолжал развиваться. Само расположение предприятия получилось очень удачным: рядом протекает река Кальмиус, что означает бесперебойную подачу воды на производство, тут же находятся несколько поселков – будущий источник рабочей силы.
Первоначально завод выпускал паровое оборудование: водоотливные машины, лебедки, котлы и насосы для шахт и металлургической промышленности, а также углеподъемные машины, ручные лебедки и насосы, вентиляторы, вагонетки разных видов, инструменты для бурения, шахтные клети и многое другое. Выполнялись работы при помощи всего двух паровых машин и такого же количества паровых котлов. При этом на заводе трудилось 140 человек по 10-11 часов в сутки, не были предусмотрены ни пенсия, ни страхование от несчастных случаев, ни наличие школ и больниц, а рабочие жили в землянках и бараках.
К 1910 году территория машиностроительного предприятия пополнилась новым литейным цехом, выросла площадь модельного и механического цехов, улучшилось оснащение кузнечного цеха. Паровую тягу постепенно заменяет пневматика (механизм работает от энергии сжатого воздуха) и гидравлика (в устройстве используется энергия синтетических и минеральных масел – большей частью, полученных из нефти). Это оборудование отличается высокой надежностью и значительно облегчает труд рабочих. Тем временем количество заказов у завода не уменьшилось даже с началом Первой мировой войны. С приходом советской власти и после национализации предприятия Эдуард Боссе какое-то время оставался здесь инженером-консультантом, а его сын – механиком. Семья Боссе покидает город, уже носивший название Сталино, в 1924 году.
Как будущий генсек трудился слесарем
В 1908 году в Юзовку из села Калиновка Курской губернии (сейчас – Курская область) переезжает семья шахтера Сергея Никаноровича Хрущева. Отец семейства устраивается на рудники шахты Николая Успенского. А уже в следующем году приводит своего пятнадцатилетнего сына Никиту к управляющему машиностроительным заводом Боссе – Вагнеру, чтобы тот принял подростка учеником слесаря. Так будущий Первый секретарь ЦК КПСС получил свою первую серьезную должность. По воспоминаниям самого Никиты Сергеевича, на заводе он получал неплохую зарплату в 45 рублей – на эту сумму можно было и приодеться, и даже снять квартиру.
Городская легенда повествует о том, что он уже в 16 лет ученик слесаря Никита Хрущев соорудил для себя подобие мотоцикла. Он соединил обрезки труб в велосипед, к которому присоединил самодельный мотор. На этой чудо-машине Хрущев и ездил на завод, став первым «байкером» Юзовки.
Вечерами после работы ученик слесаря Никита Хрущев оставался у рабочего Емельяна Косенко – там собиралась молодежь, шутила, пела песни, а также обсуждала свои повседневные заботы. На одной из посиделок подмастерья решили отказаться чистить котлы завода по субботам. Молодые люди пришли со своим требованием к управляющему и не встретили возражений.
Также Никита Хрущев близко общался шахтером Пантелеем Махиней, и тот познакомил нового друга с революционной литературой, в частности, с текстом «Коммунистического Интернационала». Этот опыт сподвиг юного Хрущева на дальнейшее участие в забастовках. Тем более, в 1912 году произошла трагедия с расстрелом бастующих рабочих Ленских золотых приисков, после чего протестные движения прокатились по всей стране. Дошли они и до Юзовки – шахтеры и металлурги выходили с требованиями сократить рабочий день с 10-12 до 8 часов, улучшить условия труда, дать право голоса рабочим. Руководил забастовками революционный комитет, прибывший из Петербурга. Комитет через Хрущева поручил шахтерам и металлургам не пускать в цеха всех, кто пытался сорвать протесты. За активное участие в забастовке Никиту Хрущева уволили с завода. Однако ему удалось устроиться в шахту 31 Рутченского Горнопромышленного Общества. Здесь Никита Сергеевич побывал слесарем, затем еще машинистом подъемной машины.
31-я шахта рутченковского общества считалась образцовой – именно сюда в 1927 году спускался американский писатель Теодор Драйзер, в ходе своей поездки по СССР в честь юбилея октябрьской революции. Писателю предстояло спуститься на глубину 140 метров. Там он пообщался с шахтерами и был впечатлен их смелостью и выносливостью. Размышления о поездке описаны в книге «Драйзер смотрит на Россию». Однако знаменитая шахта закрылась в 1964 году, так как месторождение угля было исчерпано.
Уже после февральской революции 1917 года Никита Сергеевич Хрущев начал строить партийную карьеру. В 1922-1925 годах он учился на рабфаке Юзовского горного техникума, большей частью, однако, занимаясь поездками по шахтам и заводам с организацией там забастовок. Здесь, на стене техникума (сейчас это второй корпус Донецкого национального технического университета) сохранилась памятная доска в честь обучения в нем будущего главы советского государства.
После у одного из слесарных станков машиностроительного завода установили табличку «Здесь работал Никита Сергеевич Хрущев», с портретом советского вождя. На этом ли месте и за этим ли станком трудился будущий руководитель государства – неизвестно. Но именно сюда приводили делегации, чтобы рассказать о трудовых буднях «человека из народа» Хрущева.
Советские рекорды и детали для «Катюш»
Строительство поселка для машиностроителей рядом с заводом Боссе началось лишь в 1926 году. Вскоре здесь выросло 75 домов, построенных на совесть – их и сейчас можно увидеть в окрестностях Донецкгормаша. Открылись в том числе столовая и больница для служащих завода. Появление жилья с удобствами, равно как и обновление производственных мощностей, привлекло на завод новую рабочую силу, численность рабочих увеличилась до тысячи человек, выросли объемы производства и реализации продукции. В результате предприятие в числе первых в Донбассе справится с планом первой пятилетки за три года. А в 1932 году в короткие сроки машиностроительный завод выполнит крупнейший заказ – изготовит 784 мачт для компании «Днепрострой», возводящей гидроэлектростанцию на реке Днепр в Запорожье.
Вплоть до 1935 года оборудование завода выпускалось под маркой «Боссе», после предприятие получило название «Сталинский машиностроительный завод имени 15-летия комсомола Донбасса», а потом и «Машиностроительный завод Ленинского комсомола Украины». Зимой 1941 года, из-за угрозы прихода в Донбасс немецких захватчиков, завод был эвакуирован за Урал, в город Карпинск Свердловской области. Прибывшим из Сталино рабочим и инженерам пришлось размещать оборудование и станки по разным помещениям – от рудоремонтного завода до гаражей и депо, и трудится на сменах до 16-18 часов, чтобы помочь фронту. В механическом цехе эвакуированного завода производили детали для реактивных снарядов установки «Катюша», в обстановке строжайшей секретности: рабочие все делали по шаблонам, без чертежей. План производства выполнялся ускоренными темпами, за что многие сотрудники Сталинского завода были удостоены орденов и медалей от руководства СССР.
Вернувшись к мирной жизни, Донецкий машиностроительный завод продолжил удивлять своими наработками. Здесь были созданы роторные погрузочные машины для крупнейшей теплоэнергостанции Казахстана – Экибастузской ГРЭС и для теплоэлектростанции Красноярского края – Березовской ГРЭС. Машины на гусеничном ходу позволяли непрерывно разрабатывать и тут же перевозить грунт. Тогда во всем мире такие машины производились в ФРГ, ГДР, Чехии и на трех предприятиях Донбасса – Ждановском заводе тяжелого машиностроения в Мариуполе (позже переименованном в «Азовмаш»), Новокраматорском машиностроительном заводе и на Донецкгормаше. Конкретно донецкий завод изготовил более сотни гусеничных машин для горных выработок. Часть экскаваторов, выпущенных на заводах донецкого края, до сих пор на ходу, и Донецкгормаш и в наше время получает заказы на детали к этим гигантам производства.
Помимо прочего, Донецкому машиностроительному заводу принадлежит авторство самого большого в мире вентилятора ВЦД-47 «Север». Вентилятор был предназначен для проветривания шахт и предприятий металлургической и химической промышленности в условиях Крайнего Севера – Заполярья и Дальнего Востока. Вообще же большая часть шахт и рудников Советского союза были оснащены вентиляторами и подъемными механизмами, изготовленными на Донецкгормаше. Производил донецкий завод и оборудование для иностранных компаний – например, машины для работ в тоннелях Асуанской плотины на реке Нил в Египте, горношахтные механизмы для всех стран соцлагеря – Польши, Румынии, Чехии, Индии, Ирана, Вьетнама, Кубы, Мали и т.д.
Основную продукцию завода составляли машины для быстрого и безопасного спуска и подъема рабочих в шахту, шахтные вентиляторы главного проветривания, транспортные погрузочные машины, парашюты и подвесные устройства для шахт, механизмы для подъема грузов, оборудование для бурения, тормозные устройства для железнодорожных путей и многое другое. Помимо этого, предприятие выполняло заказы на производство комплексов оборудования для работ по добыче угля и других полезных ископаемых: экскаваторов, машин для укладки пород в отвал (отвалообразователей) и перевозки пород, погрузчиков, ленточных конвееров. На Донецкгормаше были разработаны и установки для дробления угля, позже переданные Уральскому заводу тяжелого машиностроения.
Донецкий машиностроительный завод был частым участником международных выставок. Так, в 1959 году на Всемирной выставке в Брюсселе получил Гран-при комплекс подъемного оборудования, выполненный заводом. А в 1977 году на национальной выставке СССР в Лос-Анджелесе огромный интерес вызвала модель действующего роторного экскаватора ЭР-1250.
Помимо машин – монументы
Донецкий машиностроительный завод также принял участие в создании двух символов Донецка – монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» и 42-метрового пилона-флагштока на площади Ленина. Флагшток из нержавеющей стали в виде трехгранного столба появился в самом сердце Донецка в 1967 году, одновременно с бронзовым монументом основателю СССР. На нем можно прочесть высказывание Ленина «Донбасс – это не случайный район, а это район, без которого социалистическое строительство останется простым добрым пожеланием».
Памятник освободителям Донбасса, в свою очередь, создавался донецкими скульпторами Юрием Балдиным и Александром Порожнюком, архитекторами Владимиром Кишканем и Михаилом Ксеневичем, инженером-конструктором Ефимом Райгородецким. В 1982 году металлический каркас для монумента был сварен на территории Донецкгормаша. На этой конструкции и держатся фигуры солдата и шахтера – а высота памятника составляет целых 18 метров, без учета постамента. Контрольная сборка монумента и его обшивка листами меди также осуществлялась на территории завода, затем конструкцию разобрали и перевезли в парк имени Ленинского комсомола, где собрали заново. Монумент возвышается над поймой реки Кальмиус с 8 мая 1984 года. Рядом с ним находится и скульптурная композиция в честь погибших воинов-афганцев донецкого края, и Аллея Героев с бюстами защитников Донецкой Народной Республики.
Завод продолжает жить
С 1995 года завод официально становится «Донецкгормашем». В 2019 году предприятие отметило свое 130-летие. На сегодняшний день Донецкий машиностроительный завод составляют 14 цехов основного и вспомогательного производства, на которых используется около 500 устройств для металлообработки, в том числе кузнечно-прессовое оборудование. Это позволяет предприятию использовать отходы одного производства в качестве сырья для другого, не теряя в качестве продукции. В возможности завода входят: отливка заготовок из стали, чугуна, бронзы и алюминия; ковка и термическая обработка деталей и конструкций разных размеров; сварочные и сборочные работы, производство инструментов, деталей из пластмасс.
Оборудование, которое было разработано и создано усилиями сотрудников Донецкгормаша в 1990-е – 2000-е годы, устанавливали на предприятиях Украины, России, Боснии и Герцеговины, Сербии, Хорватии, Словении и других государств. К сожалению, коллектив завода значительно сократился – если до 2000 года он насчитывал 1200 человек, то на сегодняшний день здесь осталось 302 сотрудника.
Среди ветеранов завода – фрезеровщик Геннадий Петров, который трудится в механосборочном цехе с 1962 года – то есть, целых 60 лет! Для Геннадия Федоровича завод – это дом родной, и он вырастил не один десяток учеников. Но таких квалифицированных профессионалов сейчас в городе не хватает. Во-первых, молодежь особо не заинтересована в получении рабочих профессий, а во-вторых, сказывается обстановка сегодняшнего проживания в Донецке, когда каждый день сотрудникам грозит опасность из-за действий украинской армии. 22 января 2015 года рядом с заводом произошел артиллерийский обстрел – под удар попала остановка общественного транспорта «Донецкгормаш». В тот день погибло 15 человек и еще 20 получили ранения. Жители города каждый год собираются на месте трагедии, чтобы почтить память погибших.
Само предприятие уже не раз страдало от боевых действий: это и разбитые стекла, и пробитие крыш в нескольких цехах, в том числе снарядами «Града». Из-за повреждений до сих пор не работает кислородный цех, и кислород для нужд завода приходится привозить в баллонах. Пострадали также распределительная подстанция и энергоблок – когда туда попал снаряд, воспламенилась газовая труба, и ее не могли потушить всю ночь.
Однако завод не останавливает производство – так, в 2014-2015 годах на Донецкгормаше проводились и ремонтные работы военной техники Народной милиции ДНР. Также после 2014 предприятие занимается наращиванием экспорта товара, сотрудничая в основном с Российской Федерацией, в частности – Республикой Крым, а также Белоруссией и Казахстаном. В эти страны направляется до 90% продукции завода. В 2018 году сумма экспорта составила 18 миллионов рублей, а в 2020 году – уже 150 миллионов. Сегодня главный заказчик Донецкгормаша – Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), одно из ведущих предприятий в своей области.
Директор завода Игорь Александрович Минчин вспоминает, что когда первый Глава Республики Александр Захарченко в 2018 году решил повысить безопасность шахт, у Донецкгормаша было огромное количество заказов на клети, шахтные парашюты и прочую технику для подземных работ. Сейчас завод в основном производит детали для машин и механизмов горного оборудования. Конечно, предприятию нужна и новая рабочая сила, и модернизация мощностей, так как последними техническими приобретениями Донгормаша были станок ЧПУ в далеком 1987 году и чешский расточный станок «Шкода» в 2004 году. И главное – возможность развиваться в мирной обстановке и продолжать сотрудничество с другими предприятиями машиностроения и горного дела, ведь опыт производства у Донецкгормаша огромен и завод доказал, что способен меняться в соответствии с потребностями времени.