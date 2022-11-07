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Гендиректора компании будут судить за передачу сиротам непригодных для жилья квартир

7 ноября 10:20
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить гендиректора «Ростэка», который предоставил сиротам непригодные для проживания квартиры, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2014 году фигурант заключил 12 контрактов с администрацией Семикаракорского района. Речь шла о долевом участии в строительстве трех домов, чтобы 12 квартир достались сиротам.

Стоимость контракта составила чуть более девяти миллионов рублей. После этого обвиняемый заключил договор субподряда и изменил требования к качеству.

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В дальнейшем проверка показала, что помещения оказались непригодными для проживания. Размер ущерба бюджету составил девять миллионов, после чего возбудили уголовное дело.

Заседание состоится 10 ноября в 11 часов. Максимальное наказание по делу составляет 10 лет колонии.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жилье#Мошенник#Общество
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