Гендиректора компании будут судить за передачу сиротам непригодных для жилья квартир

В 2014 году фигурант заключил 12 контрактов с администрацией Семикаракорского района. Речь шла о долевом участии в строительстве трех домов, чтобы 12 квартир достались сиротам.
Стоимость контракта составила чуть более девяти миллионов рублей. После этого обвиняемый заключил договор субподряда и изменил требования к качеству.
В дальнейшем проверка показала, что помещения оказались непригодными для проживания. Размер ущерба бюджету составил девять миллионов, после чего возбудили уголовное дело.
Заседание состоится 10 ноября в 11 часов. Максимальное наказание по делу составляет 10 лет колонии.