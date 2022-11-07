«Капканы и клетка»: в Мясниковском районе живодер жестоко убивает собак

По словам зоозащитников, они уже давно наблюдали за живодером в селе Чалтырь. Еще в феврале 2022 года волонтеры увидели, что он поставил на территории у дома специальную клетку для отлова животных, где уже лежала мертвая собака с окровавленной головой. Только привлечь его к ответственности не получалось — не хватало доказательств.
«Территория у него большая и никак не огорожена. Здесь есть жилой дом, участки с промзоной. На территории для отлова животных установлены вмонтированные в землю капканы, чтобы угодившая в него лапой собака не могла сбежать. Также, установлен большой железный ящик с приманкой и захлопывающейся крышкой для отлова животных», — сообщают зоозащитники.
О их словам, в мае чалтырьский живодер застрелил собаку с соседнего автосервиса, заявив, что она задушила его 12 кур. Неравнодушные граждане написали жалобу в прокуратуру по поводу капканов, установленных во дворе. Однако прокуратура перенаправила это обращение в местную администрацию. Оттуда, по словам волонтеров, пришел ответ, что «нарушений в отношении правила выгула кур не усматривается». А капканы чиновники рекомендовали убрать.
«Только суть жалобы заключалась не в том, чтобы проверить, как гуляют куры, а в том, что там установлены капканы, - отмечает юрист-волонтер Наталья. - Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Правоохранительные органы не усмотрели состава преступления».
Собеседники подчеркивают, что граждане не могут просто так брать и устанавливать капканы.
«Капканы — это официальный инструмент для охоты. Тем более, что установленные у него ногозахватывающие капканы разрешено использовать только на волка, и то, лишь при увеличении популяции», - разъясняет Лариса Кандаурова.
В конце октября, по словам зоозащитников, живодер из Чалтыря убил лопатой домашнюю собаку, которая сорвалась с ошейника и забежала на территорию домовладения, угодив в капкан. Ищущие домашнего питомца хозяева, услышали ее крик. Поспешили на помощь, но было уже поздно.
«Они увидели умершую собаку с лапой в капкане», - говорит Наталья.
Люди вызвали полицию.
«Это чудовищный случай целенаправленной жестокости и преступлений. Судя по наличию капканов и специальной клетки, человек делает это осознанно. Он оправдывается тем, что собаки нападают на его кур. Но это ложь. Куры у него не гуляют по двору, а находятся в специально отведенном месте, огороженном сеткой рабицей, в которое собака никак не сможет проникнуть», - подчеркивает Лариса Кандаурова.
Прояснить ситуацию из официальных источников корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации Мясниковского района подчеркнули, что ничего не слышали об установленных капканах для охоты на домашних животных на территории возле дома у жителя Чалтыря. И порекомендовали корреспонденту RostovGazeta обратиться в администрацию Чалтырского сельского поселения. Но и там не были в курсе деятельности живодера.
«Живодер живет? У нас? Хм. Нет ничего такого я не видел», - подчеркнул сотрудник администрации.
Ранее жители Батайска сообщили о том, что руководство аквапарка издевается над собакой, которую взяли для охраны объекта. Немецкую овчарку, по словам посетителей, посадили на цепь и содержат в ужасных условиях, животное не кормят и не ухаживают за ним. Пес выглядит истощенным, у животного видны ребра от недоедания. Впрочем, в социальных сетях мнения по поводу состояния здоровья собаки разделились. Одни комментаторы призвали поскорее спасти овчарку от нерадивых хозяев, другие же жители города стали за них заступаться и заявили, что собака, на самом деле, выглядит здоровой, а перекармливать пса нельзя.
Также в сентябре жители Таганрога смогли собрать 45 тысяч рублей на операцию бездомной собаке, ставшей жертвой живодеров. Они прострелили животному нижнюю челюсть. Активисты и просто неравнодушные люди решили взять шефство над собакой и спасли ей жизнь.