«Капканы и клетка»: в Мясниковском районе живодер жестоко убивает собак

Ранее жители Батайска сообщили о том, что руководство аквапарка издевается над собакой, которую взяли для охраны объекта. Немецкую овчарку, по словам посетителей, посадили на цепь и содержат в ужасных условиях, животное не кормят и не ухаживают за ним. Пес выглядит истощенным, у животного видны ребра от недоедания. Впрочем, в социальных сетях мнения по поводу состояния здоровья собаки разделились. Одни комментаторы призвали поскорее спасти овчарку от нерадивых хозяев, другие же жители города стали за них заступаться и заявили, что собака, на самом деле, выглядит здоровой, а перекармливать пса нельзя.