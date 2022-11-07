«Очень недобросовестный застройщик. Мало того, что задержали сдачу объекта на полтора года, без уведомлений и каких-либо сообщений. Так еще и после того как мы подали в суд, чтобы получить неустойку, выиграли, получили исполнительный лист, уже полгода не можем получить деньги, так как приставы говорят, что средств на счетах компании нет, имущество не числится, а стройки по городу идут», — заявляют ростовчане.