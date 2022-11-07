На сайте компании указано, что она с 1999 года проектирует, строит и реализует недвижимость для жизни и работы. Всего за это время построили или начали возводить более 30 жилых комплексов, домов и других объектов в Ростове-на-Дону и Сочи.
В донской столице «Донстрой» возвел три 14-ти этажных жилых дома на улице Добровольского, еще три здания — на пересечении Жмайлова и Мильчакова. У застройщика было несколько проектов на Чехова, Королева и Днепровском.
Ему же принадлежат ЖК «Звездный» и «Три сквера», а в стадии строительства находится комплекс «Звездный-2».
Согласно данным системы СПАРК, в 2020 году прибыль компании составила 573 тысячи рублей, в 2021 году — 784 тысячи. Есть 281 незавершенное исполнительное производство на сумму 22,1 миллиона рублей.
В организации числится один человек.
Всего о компании оставили около 50 отзывов, часть из которых негативные. Скорее, это целые рецензии о работе застройщика.
«Очень недобросовестный застройщик. Мало того, что задержали сдачу объекта на полтора года, без уведомлений и каких-либо сообщений. Так еще и после того как мы подали в суд, чтобы получить неустойку, выиграли, получили исполнительный лист, уже полгода не можем получить деньги, так как приставы говорят, что средств на счетах компании нет, имущество не числится, а стройки по городу идут», — заявляют ростовчане.
«Ужасная строительная компания. Безответственные люди, которые готовы пообещать, что угодно, лишь бы квартиру купили, и на этом их отношения с клиентом заканчиваются», — жалуются местные жители.
Но далеко не все отзывы о компании оказались плохими. Часть клиентов осталась всем довольна.
«Купили квартиру в „Донстрой“. Работа менеджеров понравилась, помогли с оформлением сделки по выгодным условиям. Доступно для меня и мужа все рассказали и ответили на все наши вопросы», — отметили жильцы.
Всего ростовчане оставили 285 отзывов об этом жилом комплексе. В некоторых они выразили свое недовольство.
«Отвратительные подъезды и лифты, вонизм страшный. А с виду довольно хороший ЖК», — высказывают мнение горожане.
«Не район, а просто ужас. По улице бегают крысы размером с кошку. Вечная проблема с вывозом мусора. А самая большая проблема — это постоянное отсутствие горячей воды, ее выключают по несколько раз в месяц», — жалуются люди.
«Очень крутой жилой комплекс. Все необходимое в шаговой доступности», — пишут довольные жильцы.
«Хороший микрорайон. Современные дома, парковки подземные, площадки для детей, хороший вид из окон на водохранилище и монастырь», — говорится в отзывах.
Жилой комплекс также собрал, как положительные оценки, так и отрицательные отзывы.
«Очень хорошо развитая инфраструктура, магазины, детские площадки, садик, спортивные площадки. Чистые ухоженные улицы. Самое главное — спокойные доброжелательные люди», — пишут ростовчане.
«Проблемы с водой и нет асфальта, а микрорайону порядка 5 лет. Скудная инфраструктура», — жалуются жильцы.
«Дороги нет, все магазины закрываются из-за нерентабельности. Но самая главная проблема — это клумбы, где растет трава с человеческий рост и кучи мусора», — сообщают горожане.
Добавим, что все отзывы о компании и жилых комплексах компании горожане оставляют на сервисах «Яндекс».