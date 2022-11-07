rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Крысы размером с кошку и срыв сроков»: что говорят ростовчане о проектах «Донстрой»

7 ноября 07:07
Фото: David Paul/CC By 4.0/wiki

Ростовчане заявили об огромных крысах и срывах сроков на объектах «Донстроя»

В Ростове-на-Дону застройщик «Донстрой» реализует несколько жилищных проектов, но довольны ими остаются не все. Что местные жители думают о проектах компании, в материале RostovGazeta.

Что известно о застройщике «Донстрой»

На сайте компании указано, что она с 1999 года  проектирует, строит и реализует недвижимость для жизни и работы. Всего за это время построили или начали возводить  более 30 жилых комплексов, домов и других объектов в Ростове-на-Дону и Сочи.

В донской столице «Донстрой» возвел три 14-ти этажных жилых дома на улице Добровольского, еще три здания — на пересечении Жмайлова и Мильчакова. У застройщика было несколько проектов на Чехова, Королева и Днепровском.

Ему же принадлежат ЖК «Звездный» и «Три сквера», а в стадии строительства находится комплекс «Звездный-2».

ЖК «Звездный» в Ростове
Фото: Фахридин М. / Яндекс.Карты

Согласно данным системы СПАРК, в 2020 году прибыль компании составила 573 тысячи рублей, в 2021 году — 784 тысячи. Есть 281 незавершенное исполнительное производство на сумму 22,1 миллиона рублей.

В организации числится один человек.

Отзывы о застройщике «Донстрой»

Всего о компании оставили около 50 отзывов, часть из которых негативные. Скорее, это целые рецензии о работе застройщика.

«Очень недобросовестный застройщик. Мало того, что задержали сдачу объекта на полтора года, без уведомлений и каких-либо сообщений. Так еще и после того как мы подали в суд, чтобы получить неустойку, выиграли, получили исполнительный лист, уже полгода не можем получить деньги, так как приставы говорят, что средств на счетах компании нет, имущество не числится, а стройки по городу идут», — заявляют ростовчане.

Трэш, холод и сырость: что пишут ростовчане о квартирах застройщика «Галактика»
Узнать подробнее

«Ужасная строительная компания. Безответственные люди, которые готовы пообещать, что угодно, лишь бы квартиру купили, и на этом их отношения с клиентом заканчиваются»,  — жалуются местные жители.

Но далеко не все отзывы о компании оказались плохими. Часть клиентов осталась всем довольна.

«Купили квартиру в „Донстрой“. Работа менеджеров понравилась, помогли с оформлением сделки по выгодным условиям. Доступно для меня и мужа все рассказали и ответили на все наши вопросы», — отметили жильцы.

Отзывы о ЖК «Звездный» в Ростове

ЖК «Звездный» в Ростове
Фото: Наталья В. / Яндекс.Карты

Всего ростовчане оставили 285 отзывов об этом жилом комплексе. В некоторых они выразили свое недовольство.

«Отвратительные подъезды и лифты, вонизм страшный. А с виду довольно хороший ЖК», — высказывают мнение горожане.

«Не район, а просто ужас. По улице бегают крысы размером с кошку. Вечная проблема с вывозом мусора. А самая большая проблема — это постоянное отсутствие горячей воды, ее выключают по несколько раз в месяц», — жалуются люди.

«Очень крутой жилой комплекс. Все необходимое в шаговой доступности», — пишут довольные жильцы.

«Хороший микрорайон. Современные дома, парковки подземные, площадки для детей, хороший вид из окон на водохранилище и монастырь», — говорится в отзывах.

Отзывы о ЖК «Три сквера» в Ростове

ЖК «Три сквера» в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

Жилой комплекс также собрал, как положительные оценки, так и отрицательные отзывы.

«Очень хорошо развитая инфраструктура, магазины, детские площадки, садик, спортивные площадки. Чистые ухоженные улицы. Самое главное — спокойные доброжелательные люди», — пишут ростовчане.

«Проблемы с водой и нет асфальта, а микрорайону порядка 5 лет. Скудная инфраструктура», — жалуются жильцы.

«Дороги нет,  все магазины закрываются из-за нерентабельности. Но самая главная проблема — это клумбы, где растет трава с человеческий рост и кучи мусора», — сообщают горожане.

Добавим, что все отзывы о компании и жилых комплексах компании горожане оставляют на сервисах «Яндекс».

 

 

 

Читайте также:
Трэш, холод и сырость: что пишут ростовчане о квартирах застройщика «Галактика»Ростовский застройщик выдал ключи собственникам на полгода раньше срокаВ Перми компания-застройщик признана должником по 23 искам
#Илья Протвинов#Застройщик#ЖК#Квартира#Покупка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12