Военкор опубликовал видео, на котором показаны автомобиль и несколько мужчин. Один из них указывает мину в песке, а рядом виден след от колес машины.
Мужчины заявили, что это произошло в Херсонской области и им повезло. Чуть подальше от них находился еще один автомобиль, но сильно уже поврежденный
Дамбиев сообщил, что среди участников ролика был депутат Александр Бородай. Сам он на своей странице в Telegram никак это не комментировал.
Официальной информации не поступало, сейчас она уточняется.
До этого Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области.