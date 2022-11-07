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Машина ростовского депутата Александра Бородая чуть не подорвалась на мине у Херсона

7 ноября 14:37
Александр Бородай
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай во время поездки на машине чуть не подорвался на мине, это сообщается в телеграм-канале военного корреспондента Чингиса Дамбиева,

Военкор опубликовал видео, на котором показаны автомобиль и несколько мужчин. Один из них указывает мину в песке, а рядом виден след от колес машины.

Мужчины заявили, что это произошло в Херсонской области и им повезло. Чуть подальше от них находился еще один автомобиль, но сильно уже поврежденный

Дамбиев сообщил, что среди участников ролика был депутат Александр Бородай. Сам он на своей странице в Telegram никак это не комментировал.

Официальной информации не поступало, сейчас она уточняется.

До этого Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области.

 

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