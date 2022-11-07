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«МСК» и Сбер анонсировали ипотеку за 1 рубль в месяц

7 ноября 11:55
Фото: ООО СЗ «МСК-ДОН»
Ипотечный платеж — 1 рубль в месяц. Звучит фантастически. Но на самом деле именно так выглядит совместное предложение на квартиры в Ростове-на-Дону от застройщика — «МСК» и его партнера — Сбербанка.

С таким условием программа будет действовать пока идет строительство домов. По замыслу авторов нового финансового продукта, это станет хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса.

— Взять такую ипотеку сможет каждый, поскольку каких-то особых ограничений здесь нет. Программа рассчитана на любые ипотечные продукты. Достаточно внести 15% от стоимости квартиры в качестве первого взноса, и до конца строительства ежемесячные платежи составят всего 1 рубль, — рассказывает директор департамента продаж Московской Строительной Компании Сергей Тарашвили.

Программа подойдет:

— для тех, кто планирует продать имеющуюся недвижимость, чтобы улучшить условия. Ведь теперь нет необходимости одновременно снимать жилье и оплачивать строящееся.

— для семей с маленькими детьми, поскольку пока женщина находится в декрете, ипотечные платежи будут минимальными.

Для примера возьмем 1-комнатную квартиру площадью 33 кв. м. в ЖК «Легенда Ростова». Стандартная стоимость — 3 808 800 руб., стоимость по скидке от застройщика в ноябре — 3 642 400 руб. Рассчитаем ипотеку на 360 месяцев по спец. программе «Ипотека за 1 рубль»:

Первый взнос — от 15%. Минимально для данной конкретной квартиры — это 546 360 руб. (Можно использовать материнский капитал, который для первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. руб. на второго — 693,1 тыс. руб.)

Первый платеж — 100 рублей. Платеж до окончания строительства ЖК — первые 3 года будет равняться всего 1 рублю в месяц. Итого: за льготный период вы заплатите всего 136 рублей.

Последующие платежи по гос. поддержке (по ставке 6,7%) будут равны 20 561 рублю. Для сравнения, при той же ставке стандартный платеж будет отличаться всего на несколько сотен рублей — 19 979 руб./ мес.

Важно отметить, что данная акция исключает удорожание стоимости квартиры.

— Большим преимуществом является то, что в качестве первоначального взноса может быть применен материнский сертификат или сертификат АЖП, — продолжает Сергей Тарашвили. — Мы также работаем по военной ипотеке и всем действующим государственным программам и субсидиям.

Все сделки проходят по системе эскроу-счетов, что обеспечивает их безопасность и прозрачность. Срок действия акции — до конца ноября. Бесплатное бронирование по тел. 8 (863-30) 9-34-96 или WhatsApp

Условия распространяются на следующие жилые комплексы от «МСК»: ЖК «Легенда Ростова», ЖК «Акватория», ЖК «Город у реки», ЖК «Сердце Ростова 2», ЖК «Рубин», ЖК «Грин Парк», ЖК «Кристалл-2».

 

ООО СЗ «МСК-ДОН» Реклама

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#Анна Петрова
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