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На 85% выросло в Ростове число квартир, выставленных на срочную продажу

7 ноября 12:44
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону попал в список городов с большим количеством объявлений о срочной продаже квартир, сообщает ЦИАН.

По статистике, на рынке вторичной недвижимости в стране около 4% квартир продаются срочно. Об этом пишут сами продавцы в объявлениях. 

Максимальная доля срочных продаж оказалась в Ставрополе, Ростове, Краснодаре. С марта число подобных объявлений в России выросло на 85%. 

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Владельцы помещений снижают стоимость в среднем до 8% за срочную продажу. А каждая пятая такая квартира находится в новом доме. 

В Ростове стоимость квадратного метра со скидкой составляет 99 тысяч рублей. Без нее - 107 тысяч. 

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