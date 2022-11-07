По статистике, на рынке вторичной недвижимости в стране около 4% квартир продаются срочно. Об этом пишут сами продавцы в объявлениях.
Максимальная доля срочных продаж оказалась в Ставрополе, Ростове, Краснодаре. С марта число подобных объявлений в России выросло на 85%.
Владельцы помещений снижают стоимость в среднем до 8% за срочную продажу. А каждая пятая такая квартира находится в новом доме.
В Ростове стоимость квадратного метра со скидкой составляет 99 тысяч рублей. Без нее - 107 тысяч.
Читайте также о том, как в Ростове-на-Дону купить квартиру дешевле 1 млн рублей.