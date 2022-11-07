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Призывников из Ростовской области пообещали не отправлять в зону спецоперации

7 ноября 12:43
Фото: rostovgazeta.ru
Срочники из Ростовской области не попадут в зону спецоперации на Украине, сообщает корреспондент RostovGazeta со ссылкой на информацию замгубернатора Вадима Артемова.

Это прозвучало на пресс-конференции «Интерфакс-Юг», которую посвятили призыву в армию осенью 2022 года. В 2022 году его начало сдвинули на 1 ноября.

Стало известно, что срочники не будут служить в зоне СВО, а также в новых регионах России. В том числе ЛНР и ДНР.

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Подобные разъяснительные работы проводятся с призывниками и их родителями. Проводятся специальные собрания на эту тему.

Сейчас планируется призвать около четырех тысяч человек. 

Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.

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#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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