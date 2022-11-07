Это прозвучало на пресс-конференции «Интерфакс-Юг», которую посвятили призыву в армию осенью 2022 года. В 2022 году его начало сдвинули на 1 ноября.
Стало известно, что срочники не будут служить в зоне СВО, а также в новых регионах России. В том числе ЛНР и ДНР.
Подобные разъяснительные работы проводятся с призывниками и их родителями. Проводятся специальные собрания на эту тему.
Сейчас планируется призвать около четырех тысяч человек.
Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.