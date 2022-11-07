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Реализацию проекта парка Первая миля в Ростове решили продлить на два года

7 ноября 13:43
Фото: rostov-gorod.ru
Парк "Первая миля"
В Ростове отложили реализацию «дорожной карты» Первой мили парка вдоль Темерника до 2025 года, решение Гордумы появилось на портале мэрии.

В конце октября на 15-м заседании Городской думы Ростова-на-Дону власти отчитались о ходе работ по благоустройству побережья Темерника, в частности создания парка Первая миля.

В документе указано, что благоустройство мили не удалось завершить до установленного срока — 1 ноября, причиной этого стало низкое качество работ по озеленению территорий, установке малых архитектурных форм, подготовки подъездов и тротуаров, а также пергол — навесов, защищающих от солнца.

Власти сообщили, что разорвали контракт с подрядчиком, и теперь для соединения Первой и Второй мили им потребуется финансирование в дополнение к тем 498 миллионам рублей, что уже заложены в проект. Кроме того будет увеличен и срок работ над проектом. 

В Ростове сорваны сроки строительства парка Первая миля вдоль реки Темерник
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«До 01.12.2025 обеспечить реализацию мероприятий „дорожной карты“ по созданию „первой мили“ непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник (участок от моста в створе ул. Вавилова до Ростовского зоопарка)», — сказано в проекте решения Гордумы, там же указано, что городу предстоит найти возможность привлечь дополнительные средства на благоустройство участка от парка имени Октября до переулка Грибного. 

Ранее стало известно, почему зоопарк расторг контракт с подрядчиком работ по благоустройству.

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