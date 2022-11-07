Власти сообщили, что разорвали контракт с подрядчиком, и теперь для соединения Первой и Второй мили им потребуется финансирование в дополнение к тем 498 миллионам рублей, что уже заложены в проект. Кроме того будет увеличен и срок работ над проектом.