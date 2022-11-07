Это оружие разработали в одном из российских институтов. А тестирование провели в ЛНР и оно прошло успешно.
Оружие способно глушить любые сигналы, в том числе сотовую связь. Теперь изготовители будут следить за его работой на передовой и модернизировать.
Водолацкий добавил, что казакам также доставили необходимые вещи и продукты. Общий объем помощи составил более пяти тонн.
Ранее мобилизованных из Ростовской области военнослужащих отправили в зону спецоперации. Все они прошли обучение, для них организовали курс по дисциплинам боевой и спецподготовки.