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Ростовский депутат Водолацкий рассказал, как казаки будут сражаться с дронами на СВО

7 ноября 08:22
Фото: страница в соцсети Виктора Водолацкого.
Антидроновое ружье
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил о передаче в 6-й Гвардейский особый казачий полк имени Платова уникального оружия против дронов, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Это оружие разработали в одном из российских институтов. А тестирование провели в ЛНР и оно прошло успешно.  

Оружие способно глушить любые сигналы, в том числе сотовую связь. Теперь изготовители будут следить за его работой на передовой и модернизировать. 

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Водолацкий добавил, что казакам также доставили необходимые вещи и продукты. Общий объем помощи составил более пяти тонн. 

Ранее мобилизованных из Ростовской области военнослужащих отправили в зону спецоперации. Все они прошли обучение, для них организовали курс по дисциплинам боевой и спецподготовки.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Частичная мобилизация#Мобилизация#Спецоперация#Общество
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