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Рядом со школой в Ростове на Туполева взорвался автомобиль

7 ноября 10:48
Фото: 1MI
В Ростове на Туполева загорелась машина, рассказали в МЧС России по региону.

Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля на улице Туполева, 12/1 в Ростове. Происшествие произошло недалеко от школы № 113 и академии МФК «Ростов».

В МЧС России по региону подтвердили возгорание авто. Уточняется, что на его тушение ушло более получаса часа. В ликвидации огня участвовали семь спасателей и две единицы спецтехники.

Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты.

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Ранее ростовские водители заявили, что им приходится чинить машины после заправок «Лукойла». Автомобилисты подозревают, что на заправках разбавляют бензин. Также после заправки на АЗС авто заметно медленнее разгоняются.

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#Виктория Прутковская#Новости#Происшествие
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