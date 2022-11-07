Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля на улице Туполева, 12/1 в Ростове. Происшествие произошло недалеко от школы № 113 и академии МФК «Ростов».
В МЧС России по региону подтвердили возгорание авто. Уточняется, что на его тушение ушло более получаса часа. В ликвидации огня участвовали семь спасателей и две единицы спецтехники.
Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты.
Ранее ростовские водители заявили, что им приходится чинить машины после заправок «Лукойла». Автомобилисты подозревают, что на заправках разбавляют бензин. Также после заправки на АЗС авто заметно медленнее разгоняются.