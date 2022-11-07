Счастье для жителей Ростова «подорожало» на 15 тысяч рублей

Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч человек со всей страны. У них интересовались, сколько денег нужно для счастья.
Ростов попал в топ-5 с наиболее высокими запросами. Жители назвали сумму 205 тысяч рублей, что соответствует второму месту.
Лидером оказалась Москва с показателем 250 тысяч, треть место занимает Владивосток, жители которого оценили свое счастье в 200 тысяч рублей.
За полгода «цена» счастья россиянина увеличилась практически на 8% - со 190 тысяч рублей в месяц до 205. При этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.
Добавим, что в начале года ростовчане заявляли, что им хватит 190 тысяч рублей в месяц для полного счастья.