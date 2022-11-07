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Счастье для жителей Ростова «подорожало» на 15 тысяч рублей

7 ноября 06:54
Фото: Pixabay

Жителям в Ростове-на-Дону для счастья надо 205 тыс рублей в месяц

В ходе проведенного опроса выяснилось, что жители Ростова-на-Дону хотят получать по 205 тысяч рублей в месяц, сообщает SuperJob.

Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч человек со всей страны. У них интересовались, сколько денег нужно для счастья. 

Ростов попал в топ-5 с наиболее высокими запросами. Жители назвали сумму 205 тысяч рублей, что соответствует второму месту.

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Лидером оказалась Москва с показателем 250 тысяч, треть место занимает Владивосток, жители которого оценили свое счастье в 200 тысяч рублей. 

За полгода «цена» счастья россиянина увеличилась практически на 8% - со 190 тысяч рублей в месяц до 205. При этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.  

Добавим, что в начале года ростовчане заявляли, что им хватит 190 тысяч рублей в месяц для полного счастья. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Зарплата#Деньги#Общество
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