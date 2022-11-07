Эту инициативу вынесли на голосование после многочисленных обращений местных жителей. Тогда департамент транспорта города подготовил несколько вариантов и предложил выбрать ростовчанам.
Всего голоса отдали более 1,1 тысячи граждан. Лидером стал вариант с кольцевой схемой, его выбрали более 38% пользователей.
В этом случае автобусы будут двигаться от Центрального рынка по Московской, Буденновскому, Станиславского, Островского, Стачки, Зорге и Еременко. Об окончательном решении властей информации не появлялось.
Власти Ростова пригрозили разорвать контракты с АТП по 8 автобусным маршрутам