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Схему движения автобусов № 71 хотят изменить в Ростове-на-Дону

7 ноября 06:35
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Вариант изменения маршрута 71 в Ростове

Кольцевым намерены сделать маршрут автобуса №71 власти в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте № 71, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Эту инициативу вынесли на голосование после многочисленных обращений местных жителей. Тогда департамент транспорта города подготовил несколько вариантов и предложил выбрать ростовчанам.

Всего голоса отдали более 1,1 тысячи граждан. Лидером стал вариант с кольцевой схемой, его выбрали более 38% пользователей. 

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Вариант изменения маршрута 71 в РостовеВариант изменения маршрута 71 в Ростове
Действующая схема маршрута 71 в РостовеДействующая схема маршрута 71 в Ростове
Вариант изменения маршрута 71 в Ростове
Фото: ar.rostov-gorod.ru

В этом случае автобусы будут двигаться от Центрального рынка по Московской, Буденновскому, Станиславского, Островского, Стачки, Зорге и Еременко. Об окончательном решении властей информации не появлялось.

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#Общество#Маршрутка#Движение#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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