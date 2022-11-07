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Силовики подтвердили задержание бизнесвумен из Кущевской по делу «Покровского»

7 ноября 17:35
Фото: pxhere.com
В Кущёвской задержали предпринимателя Елену Гарькушу, которая может иметь отношение к рейдерским захватам ростовского концерна «Покровский», подтверждение предоставил источник издания RostovGazeta в силовых структурах.

Информатор издания подтвердил, что в понедельник, 7 ноября, ранним утром в Кущёвской в рамках расследования дела концерна «Покровский» задержали Елену Гарькушу, которая может владеть информацией о рейдерских захватах. 

«Задержана сегодня. Все верно», — подтвердил источник издания корреспонденту

Напомним, на днях аналогичным образом был задержан Сергей Ечкалов, который скрывался в домовладении на левом берегу Дона.

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Портал 1Rnd также сообщает, что основным видом деятельности Гарькуши в качестве предпринимателя была торговля недвижимостью, однако ранее женщина работала в агрокомплексе «Кущёвском», владельцем которого был один из участников банды Цапков. 

Ранее в Ростове прекратили дело о вымогательстве, фигурантами которого были члены банды Цапков.

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