Информатор издания подтвердил, что в понедельник, 7 ноября, ранним утром в Кущёвской в рамках расследования дела концерна «Покровский» задержали Елену Гарькушу, которая может владеть информацией о рейдерских захватах.
«Задержана сегодня. Все верно», — подтвердил источник издания корреспонденту
Напомним, на днях аналогичным образом был задержан Сергей Ечкалов, который скрывался в домовладении на левом берегу Дона.
Портал 1Rnd также сообщает, что основным видом деятельности Гарькуши в качестве предпринимателя была торговля недвижимостью, однако ранее женщина работала в агрокомплексе «Кущёвском», владельцем которого был один из участников банды Цапков.
Ранее в Ростове прекратили дело о вымогательстве, фигурантами которого были члены банды Цапков.