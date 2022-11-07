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Сложнейшую операцию младенцу с тяжелой патологией провели в Ростове-на-Дону

7 ноября 09:48
Фото: Больница № 20 / ТГ канал Алексея Логвиненко
Детские хирурги городской больницы № 20 провели сложнейшую операцию малышу
В Ростове-на-Дону провели сложнейшую операцию ребенку с врожденной патологией, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Находившемуся в утробе матери малышу поставили диагноз «гастрошизис». Это дефект брюшной стенки, при котором внутренние органы находятся за пределами живота.

С этого момента началась подготовка к операции. Важно было, чтобы ребенок родился в многопрофильном стационаре с роддомом и отделением патологии новорожденных.

Дело в том, что операцию нужно проводить сразу после рождения. А перевозить детей не всегда возможно.

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Хирургическое вмешательство в больнице № 20 прошло успешно. Теперь начался период реабилитации.

Напомним, что дефицит врачей превысил 20% в Ростовской области по итогам 2021 года.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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