Сложнейшую операцию младенцу с тяжелой патологией провели в Ростове-на-Дону

Находившемуся в утробе матери малышу поставили диагноз «гастрошизис». Это дефект брюшной стенки, при котором внутренние органы находятся за пределами живота.
С этого момента началась подготовка к операции. Важно было, чтобы ребенок родился в многопрофильном стационаре с роддомом и отделением патологии новорожденных.
Дело в том, что операцию нужно проводить сразу после рождения. А перевозить детей не всегда возможно.
Хирургическое вмешательство в больнице № 20 прошло успешно. Теперь начался период реабилитации.
Напомним, что дефицит врачей превысил 20% в Ростовской области по итогам 2021 года.