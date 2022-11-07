В среду 9 ноября в Ростове, как и по всей области, пройдут масштабные учения по гражданской обороне. С 10.25 мск начнется проверка систем оповещения. Тревожные сирены будут работать по всему городу.
Спасатели попросили ростовчан, услышав вой сигнальных систем, включить местные телеканалы или радио и прослушать информацию об учениях. Передача сообщений по ТВ и радио также является частью учений.
Также жителей города попросили сохранять спокойствие и без лишней тревоги выполнять указания специальных служб.
Ранее жителей Волгодонска напугали включенные по ошибке тревожные сирены.