rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасатели объяснили, что делать жителям Ростова, когда завоют сирены 9 ноября

7 ноября 09:39
Фото: 1MI
В Ростове 9 ноября пройдет масштабные учения, как вести себя горожанам в этот день, рассказали в управлении ГО и ЧС.

В среду 9 ноября в Ростове, как и по всей области, пройдут масштабные учения по гражданской обороне. С 10.25 мск начнется проверка систем оповещения. Тревожные сирены будут работать по всему городу.

Спасатели попросили ростовчан, услышав вой сигнальных систем, включить местные телеканалы или радио и прослушать информацию об учениях. Передача сообщений по ТВ и радио также является частью учений.

Тревожная сирена сработала в северной части Ростова-на-Дону вечером 23 октября
Узнать подробнее

Также жителей города попросили сохранять спокойствие и без лишней тревоги выполнять указания специальных служб.

Ранее жителей Волгодонска напугали включенные по ошибке тревожные сирены.

Читайте также:
Жителей Волгодонска напугали включенные по ошибке тревожные сиреныЖители в Ростове возмущены отказом властей сообщить местонахождение убежищРостовская область больше не приграничный регион, но жители все равно боятся диверсий
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12