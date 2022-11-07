Эту тему обсудили на пресс-конференции «Интерфакс-Юг». Егоров рассказал, что этой осенью в армию призовут около четырех тысяч местных жителей.
Около 60% из них будут проходить подготовку на территории Южного военного округа. Часть из них останется служить в Ростовской области.
Известно, что 15 человек попадут в президентский полк. Всех срочников проверят на COVID-19, также их ждет двухнедельный карантин.
Весной этого года в армию призвали шесть тысяч жителей региона.
Ранее появилась информация, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.