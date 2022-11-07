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Стало известно, где будут служить срочники из Ростовской области

7 ноября 13:44
Фото: mil.ru
Большинство срочников из Ростовской области будут служить на территории Южного военного округа, сообщает корреспондент RostovGazeta со ссылкой на слова военкома региона Игоря Егорова.

Эту тему обсудили на пресс-конференции «Интерфакс-Юг». Егоров рассказал, что этой осенью в армию призовут около четырех тысяч местных жителей.

Около 60% из них будут проходить подготовку на территории Южного военного округа. Часть из них останется служить в Ростовской области.

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Известно, что 15 человек попадут в президентский полк. Всех срочников проверят на COVID-19, также их ждет двухнедельный карантин.

Весной этого года в армию призвали шесть тысяч жителей региона.

Ранее появилась информация, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Армия#Илья Протвинов
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