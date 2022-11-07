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Старинный дом планируют расселить и снести на Университетском в Ростове

7 ноября 13:15
Фото: Яндекс. Карты
переулок Университетский, 18/123 литер Б в Ростове
В Ростове собираются снести аварийное здание — ровесник Октябрьской революции в переулке Университетском, 18/123 литер Б, документ об этом опубликовали на портале мэрии.

В прошлый вторник, 1 ноября, администрация опубликовала постановление об изъятии земли в центре Ростова для муниципальных нужд. На участке площадью 141 квадратный метр находится дом по адресу переулок Университетский, 18/123 литер Б.

Само здание, построенное в 1917 году, признали аварийным, оно подлежит сносу. В документе указано, что основанием для постановления стали обращения МКУ «Управление ЖКХ» Кировского района Ростова, а также документация по планировке земли в квадрате улиц Петровской, Станиславского, Богатяновского Спуска и Университетского.  

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Всего у собственников предстоит изъять четыре жилых комнаты и одно нежилое помещение. В течение 10 дней копию решения о изъятии направят в орган регистрации прав, а также свяжутся с владельцами помещения и заключат соглашения о выкупе жилья.  Также Департаменту архитектуры Ростова поручили провести кадастровые работы для образования нового земельного участка под планировку. 

Ранее эксперт рассказал, почему сносят дома в историческом центре. 

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#Надежда Пустяк#Аварийный дом#Аварийное жилье#Городская среда#Историческая застройка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Город#Строительство
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