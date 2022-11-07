Всего у собственников предстоит изъять четыре жилых комнаты и одно нежилое помещение. В течение 10 дней копию решения о изъятии направят в орган регистрации прав, а также свяжутся с владельцами помещения и заключат соглашения о выкупе жилья. Также Департаменту архитектуры Ростова поручили провести кадастровые работы для образования нового земельного участка под планировку.