В прошлый вторник, 1 ноября, администрация опубликовала постановление об изъятии земли в центре Ростова для муниципальных нужд. На участке площадью 141 квадратный метр находится дом по адресу переулок Университетский, 18/123 литер Б.
Само здание, построенное в 1917 году, признали аварийным, оно подлежит сносу. В документе указано, что основанием для постановления стали обращения МКУ «Управление ЖКХ» Кировского района Ростова, а также документация по планировке земли в квадрате улиц Петровской, Станиславского, Богатяновского Спуска и Университетского.
Всего у собственников предстоит изъять четыре жилых комнаты и одно нежилое помещение. В течение 10 дней копию решения о изъятии направят в орган регистрации прав, а также свяжутся с владельцами помещения и заключат соглашения о выкупе жилья. Также Департаменту архитектуры Ростова поручили провести кадастровые работы для образования нового земельного участка под планировку.
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