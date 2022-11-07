Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе “Полигон” в Костроме

Пожар случился в ночь на 5 ноября. По некоторым сведениям, подозреваемый выстрелил в потолок из устройства, которое называется “Сигнал охотника”, пишет газета “Известия”.
В региональном МЧС сообщили, что эвакуационные выходы в кафе были заперты. При этом в МЧС РФ отметили, что проверка точки не проводилась, так как она относится к микропредприятиям. В свою очередь, в Следкоме заявили о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц.
Также на 2 месяца арестована директор компании “Империя”, организовывавшей работу клуба. Она признала свою ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в клубе.
7 ноября Администрация региона объявила днём траура по погибшим.