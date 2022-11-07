Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе “Полигон” в Костроме

В региональном МЧС сообщили, что эвакуационные выходы в кафе были заперты. При этом в МЧС РФ отметили, что проверка точки не проводилась, так как она относится к микропредприятиям. В свою очередь, в Следкоме заявили о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц.