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Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе “Полигон” в Костроме

7 ноября, 21:05
23-летнего молодого человека взяли под стражу на 2 месяца. Его считают виновным в пожаре в костромском клубе, приведшем к гибели 13 человек.

Пожар случился в ночь на 5 ноября. По некоторым сведениям, подозреваемый выстрелил в потолок из устройства, которое называется “Сигнал охотника”, пишет газета “Известия”.

В региональном МЧС сообщили, что эвакуационные выходы в кафе были заперты. При этом в МЧС РФ отметили, что проверка точки  не проводилась, так как она относится к микропредприятиям. В свою очередь, в Следкоме заявили о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц. 

Также на 2 месяца арестована директор компании “Империя”, организовывавшей работу клуба. Она признала свою ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в клубе.

7 ноября Администрация региона объявила днём траура по погибшим.

 

#Светлана Павлова
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