В Москве и Подмосковье продолжает дешеветь жилье

Глава аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал NEWS.ru, что в «старой» Москве в октябре выставили на продажу на 5,3% больше квартир, чем в сентябре и на 46,5% чем годом раньше. У Новой Москвы показатели скромнее: 4% и 22,8% соответственно. ЧТо касается Московской области, то рост предложения здесь составил 4,3% в сравнении с сентябрём и 19,3% в сравнении с октябрём минувшего года.