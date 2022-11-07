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В Москве и Подмосковье продолжает дешеветь жилье

7 ноября, 14:42
За последние 3 месяца в Москве количество выставленного на продажу вторичного жилья выросло на 60%. В октябре жители столицы выставили на продажу на 20% больше вторички, чем в сентябре.

В среднем по Российской Федерации предложение жилья также растёт, хотя и не так быстро, как в столице. 

Глава аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал  NEWS.ru, что в «старой» Москве в октябре выставили на продажу на 5,3% больше квартир, чем в сентябре и на 46,5% чем годом раньше. У Новой Москвы показатели скромнее: 4% и 22,8% соответственно. ЧТо касается Московской области, то рост предложения здесь составил 4,3% в сравнении с сентябрём и 19,3% в сравнении с октябрём минувшего года.

По другой информации, объемы предложения на вторичном рынке Москвы и вовсе выросли на 20% за месяц и на 60% — за три месяца.

По данным экспертов жилищного рынка, число продаваемых квартир накапливается на протяжении шести месяцев. С августа предложение ежемесячно растёт на 15-25%.

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