В Москве и Подмосковье продолжает дешеветь жилье

В среднем по Российской Федерации предложение жилья также растёт, хотя и не так быстро, как в столице.
Глава аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал NEWS.ru, что в «старой» Москве в октябре выставили на продажу на 5,3% больше квартир, чем в сентябре и на 46,5% чем годом раньше. У Новой Москвы показатели скромнее: 4% и 22,8% соответственно. ЧТо касается Московской области, то рост предложения здесь составил 4,3% в сравнении с сентябрём и 19,3% в сравнении с октябрём минувшего года.
По другой информации, объемы предложения на вторичном рынке Москвы и вовсе выросли на 20% за месяц и на 60% — за три месяца.
По данным экспертов жилищного рынка, число продаваемых квартир накапливается на протяжении шести месяцев. С августа предложение ежемесячно растёт на 15-25%.