В Нижегородской области появятся новые школы

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал заместителя губернатора области Егора Полякова, здание первой школы будет возведено в Советском районе Нижнего Новгорода, на территории 26 тысяч кв.м. Образовательное учреждение сможет принять 1600 учеников, стоимость проекта составит 2,7 миллиарда рублей.
Вторую школу построят в селе Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области, на территории около 11500 кв.м. Она примет 675 учащихся. Этот проект обойдется бюджету в 1,7 миллиарда рублей.
Проекты уже утверждены советом по земельным и имущественным отношениям. Ожидается заключение концессионных соглашений на строительство.