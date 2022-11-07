В Нижегородской области появятся новые школы

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал заместителя губернатора области Егора Полякова, здание первой школы будет возведено в Советском районе Нижнего Новгорода, на территории 26 тысяч кв.м. Образовательное учреждение сможет принять 1600 учеников, стоимость проекта составит 2,7 миллиарда рублей.