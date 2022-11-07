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В Нижегородской области появятся новые школы

7 ноября, 21:18
Две школы на 2,3 тысячи учеников построят в Нижегородской области. Стоимость проекта – 4,4 млрд. рублей.

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал заместителя губернатора области Егора Полякова, здание первой школы будет возведено в Советском районе Нижнего Новгорода, на территории 26 тысяч кв.м. Образовательное учреждение сможет принять 1600 учеников, стоимость проекта составит 2,7 миллиарда рублей.

Вторую школу построят в селе Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области, на территории около 11500 кв.м. Она примет 675 учащихся. Этот проект обойдется бюджету в 1,7 миллиарда рублей.

Проекты уже утверждены советом по земельным и имущественным отношениям. Ожидается заключение концессионных соглашений на строительство.

 

#Ольга Земскова
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