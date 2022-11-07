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В приложении МТС Банка – все возможности МТС Cashback

7 ноября 10:07
Фото: Japanexperterna.se/CC BY SA 2.0 / wikimedia.org
Функциональные возможности мобильного приложения МТС Банка стали еще лучше с запуском нового раздела, в котором клиенты смогут управлять сервисом MTC Cashback без установки отдельного приложения.

Теперь клиенты МТС Банка и сервиса MTC Cashback могут легко управлять кешбэком  в мобильном приложении банка. Для этого достаточно кликнуть на главной странице в правом верхнем углу экрана на красный бейдж с балансом кешбэка. В случае, если пользователь не зарегистрирован в программе МТС Cashback, сервис предложит пройти регистрацию – простым нажатием на бейдж кешбэка.

Новый функционал обеспечивает пользователю приложения МТС Банка:

  • просмотр баланс кешбэка, историю его начислений и списаний;
  • накопление и расчеты кешбэком;
  • переход в сервисы экосистемы МТС: KION, МТС Live и другие.

В МТС Cashback можно копить и тратить кешбэк на услуги экосистемы МТС и партнёров сервиса: на скидку до 100% в магазинах МТС, билеты на МТС Live, подписку на кино в онлайн-кинотеатре KION, оплату связи абонента МТС.

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#Анна Петрова
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