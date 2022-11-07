В приложении МТС Банка – все возможности МТС Cashback

Теперь клиенты МТС Банка и сервиса MTC Cashback могут легко управлять кешбэком в мобильном приложении банка. Для этого достаточно кликнуть на главной странице в правом верхнем углу экрана на красный бейдж с балансом кешбэка. В случае, если пользователь не зарегистрирован в программе МТС Cashback, сервис предложит пройти регистрацию – простым нажатием на бейдж кешбэка.