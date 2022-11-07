В приложении МТС Банка – все возможности МТС Cashback

Теперь клиенты МТС Банка и сервиса MTC Cashback могут легко управлять кешбэком в мобильном приложении банка. Для этого достаточно кликнуть на главной странице в правом верхнем углу экрана на красный бейдж с балансом кешбэка. В случае, если пользователь не зарегистрирован в программе МТС Cashback, сервис предложит пройти регистрацию – простым нажатием на бейдж кешбэка.
Новый функционал обеспечивает пользователю приложения МТС Банка:
В МТС Cashback можно копить и тратить кешбэк на услуги экосистемы МТС и партнёров сервиса: на скидку до 100% в магазинах МТС, билеты на МТС Live, подписку на кино в онлайн-кинотеатре KION, оплату связи абонента МТС.
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