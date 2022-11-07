После 15-го заседания Гордумы 25 октября власти выпустили решение, согласно которому город погасит долги МБУ города Ростова-на-Дону «Городского центра по управлению специализированным жилищным фондом».
В документе указано, что центр накопил долг в размере свыше 2,64 миллиона рублей из-за неуплаты налогов, штрафов, страховых взносов, сборов и зарплат. Теперь город принял решение выделить на погашение долга средства бюджета.
Причиной этого стало недопущение возможности приостановки операций по счетам, из-за которой учреждение не сможет осуществлять свою основную деятельность.
Ранее в RostovGazeta выяснили, какие донские компании обратились в суд из-за долгов в октябре.