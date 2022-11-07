В Неклиновском районе Ростовской области пограничники поймали браконьеров, пытавшихся избавиться от крупного улова севрюги — рыбы, занесенной в Красную книгу.
Сообщается, что для сокрытия своего преступления злоумышленники пытались быстро выкинуть мешки с рыбой из своего внедорожника. Когда же были пойманы с поличным, активно оказывали сопротивление силовикам.
Ущерб, нанесенный природе браконьерами, оценивается в 800 тысяч рублей. По факту преступления заведено уголовное дело. Виновникам происшествия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф в размере до трех миллионов рублей.
Ранее миллионный штраф получили два жителя Ростовской области за охоту в природном парке.