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В Ростовской области пограничники поймали браконьеров с краснокнижной севрюгой

7 ноября 10:18
Фото: Dronqqo/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Севрюга
В Ростовской области задержаны браконьеры с крупным уловом краснокнижной рыбы севрюги, сообщили СМИ.

В Неклиновском районе Ростовской области пограничники поймали браконьеров, пытавшихся избавиться от крупного улова севрюги — рыбы, занесенной в Красную книгу.

Сообщается, что для сокрытия своего преступления злоумышленники пытались быстро выкинуть мешки с рыбой из своего внедорожника. Когда же были пойманы с поличным, активно оказывали сопротивление силовикам.

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Ущерб, нанесенный природе браконьерами, оценивается в 800 тысяч рублей. По факту преступления заведено уголовное дело. Виновникам происшествия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф в размере до трех миллионов рублей.

Ранее миллионный штраф получили два жителя Ростовской области за охоту в природном парке.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область#Природа#Животные
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