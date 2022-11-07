Ущерб, нанесенный природе браконьерами, оценивается в 800 тысяч рублей. По факту преступления заведено уголовное дело. Виновникам происшествия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф в размере до трех миллионов рублей.