На пресс-конференции «Интерфакс-Юг» обсудили тему призыва в армию. В 2022 году набор начался в ноябре — на месяц позже.
Егоров рассказал, что весной ушли служить около шести тысяч человек, в том числе 300 казаков. Теперь планируется набрать еще четыре тысячи срочников.
«Из них 60% будут служить в Южном военном округе, а в президентский полк попадут 15 человек. Эта кампания коснется около 200 казаков», — уточнил Егоров.
Всех призывников тестируют на коронавирус и они проходят двухнедельный карантин. Известно, что в зону СВО их отправлять не будут.
Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.