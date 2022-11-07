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В Ростовской области призовут порядка 4 тысяч срочников осенью 2022 года

7 ноября 13:06
Фото: varvsn.mil.ru
В Ростовской области осенью планируется призвать на службу в армию около четырех тысяч человек, сообщает корреспондент RostovGazeta со ссылкой на слова военкома региона Игоря Егорова.

На пресс-конференции «Интерфакс-Юг» обсудили тему призыва в армию. В 2022 году набор начался в ноябре — на месяц позже.

Егоров рассказал, что весной ушли служить около шести тысяч человек, в том числе 300 казаков. Теперь планируется набрать еще четыре тысячи срочников.

Срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области
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«Из них 60% будут служить в Южном военном округе, а в президентский полк попадут 15 человек. Эта кампания коснется около 200 казаков», — уточнил Егоров.

Всех призывников тестируют на коронавирус и они проходят двухнедельный карантин. Известно, что в зону СВО их отправлять не будут.

Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Армия#Служба#Илья Протвинов
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