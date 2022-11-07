rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области пройдут масштабные учения с проверкой сирен 9 ноября

7 ноября 16:21
Фото: 44.mchs.gov.ru
Власти Ростовской области предупредили население об учения и работе систем оповещения о ЧС 9 ноября, об этом сообщили в правительстве региона.

На днях власти Ростова напомнили горожанам о том, что уже в эту среду, 9 ноября, состоится ежегодная проверка систем оповещения вместе с масштабными учениями спасателей. 

Аналогичные учения будут идти по всей территории Ростовской области с 10.25 мск. В этот промежуток времени население просят включить телевизор или радио, чтобы услышать инструкции и информацию об учениях. Жителей просят с пониманием отнестись к этим мероприятиям и сохранять спокойствие, поскольку аналогичную проверку проводили каждый год. 

В Ростове проверят системы оповещения населения и состояние защитных сооружений
Узнать подробнее

Тем временем у ростовчан появились вопросы об учениях. 

«Здорово. А если я ТВ не смотрю, вообще, а радио нет?», — спросил один из ростовчан, который не уверен, что сможет получить нужные инструкции.

«Вопрос только зачем? Люди всё равно не знают, ни где бомбоубежища, ни как реагировать в случае реальной сирены», — заметил другой комментатор. 

«На случай: мы предупредили, кто не спрятался — я не виноват», — ответил в соцсетях еще один горожанин. 

Читайте также:
Спасатели объяснили, что делать жителям Ростова, когда завоют сирены 9 ноябряЖителей Волгодонска напугали включенные по ошибке тревожные сиреныТревожная сирена сработала в северной части Ростова-на-Дону вечером 23 октября
#Надежда Пустяк#Происшествие#ЧС#Учения#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Батайск#Азов#Аксай#Волгодонск#Каменск-Шахтинский#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12