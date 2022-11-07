Аналогичные учения будут идти по всей территории Ростовской области с 10.25 мск. В этот промежуток времени население просят включить телевизор или радио, чтобы услышать инструкции и информацию об учениях. Жителей просят с пониманием отнестись к этим мероприятиям и сохранять спокойствие, поскольку аналогичную проверку проводили каждый год.