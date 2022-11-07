На днях власти Ростова напомнили горожанам о том, что уже в эту среду, 9 ноября, состоится ежегодная проверка систем оповещения вместе с масштабными учениями спасателей.
Аналогичные учения будут идти по всей территории Ростовской области с 10.25 мск. В этот промежуток времени население просят включить телевизор или радио, чтобы услышать инструкции и информацию об учениях. Жителей просят с пониманием отнестись к этим мероприятиям и сохранять спокойствие, поскольку аналогичную проверку проводили каждый год.
Тем временем у ростовчан появились вопросы об учениях.
«Здорово. А если я ТВ не смотрю, вообще, а радио нет?», — спросил один из ростовчан, который не уверен, что сможет получить нужные инструкции.
«Вопрос только зачем? Люди всё равно не знают, ни где бомбоубежища, ни как реагировать в случае реальной сирены», — заметил другой комментатор.
«На случай: мы предупредили, кто не спрятался — я не виноват», — ответил в соцсетях еще один горожанин.