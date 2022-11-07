В ведомстве рассказали, что в полицию Таганрога обратился 68-летний горожанин, который заявил, что стал жертвой мошенников.
Пожилой мужчина искал компании, которые заняты в сфере торговли криптовалютой, и заполнил заявление на сайте одной из подобных организаций. Спустя некоторое время ему позвонил человек, который назвал себя сотрудником указанной компании и предложил помочь с инвестициями в криптовалюту.
Пенсионер следовал всем инструкциям лже-консультанта и перечислил свои сбережения в размере 200 тысяч рублей на банковский счет, после чего осознал, что его обманули и обратился в полицию.
По факту происшествия завели уголовное дело по признакам мошенничества, а самого злоумышленника уже разыскивает полиция.
Ранее мошенники обманули медсестру из Ростова-на-Дону.