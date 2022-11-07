Пожилой мужчина искал компании, которые заняты в сфере торговли криптовалютой, и заполнил заявление на сайте одной из подобных организаций. Спустя некоторое время ему позвонил человек, который назвал себя сотрудником указанной компании и предложил помочь с инвестициями в криптовалюту.