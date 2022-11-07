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В Таганроге пенсионер покупал крипту и потерял 200 тысяч рублей

7 ноября 15:24
Фото: Pxhere.com
В Таганроге пенсионер хотел купить криптовалюту, но потерял сбережения, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию Таганрога обратился 68-летний горожанин, который заявил, что стал жертвой мошенников. 

Пожилой мужчина искал компании, которые заняты в сфере торговли криптовалютой, и заполнил заявление на сайте одной из подобных организаций. Спустя некоторое время ему позвонил человек, который назвал себя сотрудником указанной компании и предложил помочь с инвестициями в криптовалюту. 

Пенсионер следовал всем инструкциям лже-консультанта и перечислил свои сбережения в размере 200 тысяч рублей на банковский счет, после чего осознал, что его обманули и обратился в полицию. 

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По факту происшествия завели уголовное дело по признакам мошенничества, а самого злоумышленника уже разыскивает полиция. 

Ранее мошенники обманули медсестру из Ростова-на-Дону.

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